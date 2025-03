Michał odprowadzał syna na basen, został zastrzelony na jego oczach. Jest wyrok!

Do wstrząsających wydarzeń doszło 10 kwietnia 2024 roku w Sztokholmie. 39-letni Mikael, pochodzący z Polski, późnym popołudniem jechał rowerem na basen z 12-letnim synem. W pewnym momencie w przejściu podziemnym w dzielnicy Skarholmen spotkał grupę młodzieży. Młodzi ludzie zachowywali się agresywnie w stosunku do mężczyzny i 12-latka. Polak poprosił syna, by ten odszedł na bezpieczną odległość, a sam wdał się w sprzeczkę z nastolatkami. W pewnym momencie padł strzał wycelowany w ziemię. Potem doszło do szarpaniny. Wtedy Polak został postrzelony w głowę. Konał na oczach syna - podawał serwis Expressen.se.

Syn Michała był jedną z osób, które wezwały pomoc. Grupa młodzieży natomiast uciekła z miejsca zdarzenia. "Mógł po prostu pójść dalej, a nie zawracać, mógł nie zwracać im uwagi. Po co w ogóle się odwracał? Ale on taki był. Nie lubił niesprawiedliwości. Reagował, gdy działo się coś złego. Kosztowało go to życie" – mówiła szwedzkim mediom siostra zamordowanego. W czwartek, 6 marca sąd w Huddinge pod Sztokholmem wydał wyrok w tej sprawie. Skazał 18-letniego dzisiaj Khalida Mohammeda na 14 lat więzienia.

Sąd uznał, że ślady DNA znalezione na narzędziu zbrodni czyli przerobionym pistolecie startowym, należą do Mohammeda. Oskarżony zeznał, że wcześniej oddał jedynie strzały ostrzegawcze i nie przyznał się do morderstwa. "Wyjaśnienia te nie są wiarygodne" - uznał sędzia. Mohammed był niepełnoletni w chwili, gdy zabił Michała. "W takim przypadku maksymalna kara przewidziana przez szwedzki kodeks karny wynosi 14 lat pozbawienia wolności. Gdyby sprawca miał ukończone 18 lat, groziłoby mu dożywocie" - zwraca uwagę PAP. 18-latek został też uznany za winnego przestępstw związanych z nielegalnym posiadaniem broni, a także dwóch prób usiłowania morderstwa. Mohammed był znany policji od 13. roku życia. Należał do lokalnego gangu, tzw. falangi ze Skarholmen. Trzech kolegów zabójcy skazano na pobyt w zakładzie poprawczym, prace społeczne oraz dozór kuratora za ukrywanie Mohammeda.

