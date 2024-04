Polak zabity w Szwecji na oczach syna, bo zwrócił uwagę młodzieży. "Po co w ogóle się odwracał?"

Do wstrząsających wydarzeń doszło w środę, 10 kwietnia, w Sztokholmie. Zgodnie z tym, co przekazują szwedzkie media, 39-letni Mikael, pochodzący z Polski, późnym popołudniem jechał rowerem na basen z 12-letnim synem. W pewnym momencie w przejściu podziemnym w dzielnicy Skarholmen spotkał grupę agresywnej młodzieży. Zgodnie z tym, co podają media, to były trzy lub cztery osoby. Zachowywały się agresywnie w stosunku do mężczyzny i 12-latka. Polak poprosił syna, by ten odszedł na bezpieczną odległość, a sam wdał się w sprzeczkę z nastolatkami. W pewnym momencie padł strzał wycelowany w ziemię. Potem doszło do szarpaniny między 39-latkiem a agresywnymi młodymi ludźmi. Wtedy Polak został postrzelony w głowę. Konał na oczach syna - podaje Expressen.se.

Szwecja. 39-letni Polak zabity na oczach syna

12-latek był jedną z osób, które wezwały pomoc. Grupa młodzieży natomiast uciekła z miejsca zdarzenia. Jak dotąd szwedzka policja nie zatrzymała nikogo. "Mógł po prostu pójść dalej, a nie zawracać, mógł nie zwracać im uwagi. Po co w ogóle się odwracał? Ale on taki był. Nie lubił niesprawiedliwości. Reagował, gdy działo się coś złego. Kosztowało go to życie" – powiedziała szwedzkim mediom siostra zamordowanego. "Są w tej sprawie okoliczności, które moim zdaniem naprawdę mają znaczenie. To ojciec jadący na basen, o którym mówi się, że został zbesztany i ukarany zastrzeleniem. To straszne" - powiedział szwedzki minister sprawiedliwości w programie "Nyhetsmorgon" w TV4.

Tragedia w Szwecji. Gang zabił Polaka?

Wcześniej wraz z innymi politykami pojawił się w miejscu, gdzie zamordowano Polaka. W przejściu podziemnym kwiaty złożył też między innymi premier Szwecji, Ulf Kristersson. Polityk napisał w oświadczeniu, że przybył, aby "zaszczepić w ludziach odwagę". "Nigdy nie poddamy się. Pokonamy gangi" - dodał. W piątek rano (12 kwietnia) minister sprawiedliwości Gunnar Strömmer powiedział, że teraz najważniejsze będzie zwiększenie liczby funkcjonariuszy policji na szczeblu lokalnym. "Policja musi być widoczna w pobliżu obywateli, gdzie istnieje ryzyko przestępczości w życiu codziennym i tam muszą być kamery. Całą tę pracę realizujemy niezwykle intensywnie, ale w tym konkretnym przypadku to było zdecydowanie za mało. Wiem, że policja dzień i noc pracuje, aby złapać sprawców tej okropnej zbrodni" - zapewnił, cytowany przez Expressen.se.

”Mordet i Skärholmen gör svart ironi av alla floskler om att ”goda krafter” måste ”stå upp” mot gängkriminaliteten.Av allt att döma var det exakt vad som skedde här. Tacken blev ett dödligt skott i huvudet.” @viktorbk: https://t.co/STbp0sQEPT— Josefin Utas (@JosefinUtas) April 12, 2024