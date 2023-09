Mick Jagger zakochany w 36-latce! 80-latek od 9 lat z tą samą dziewczyną

Mick Jagger i baletnica młodsza o 44 lata potwierdzają swoją miłość! Lider Rolling Stones jest wierny Melanie Hamrick od dziewięciu lat

Mick Jagger (80 l.) to prawdziwa legenda rock'n'rolla. O jego niezliczonych kochankach i szalonych imprezach krążą zdumiewające opowieści. A wystarczy przecież jeden rzut oka na lidera Rolling Stones, by przekonać się, że nadal nie brakuje mu dobrego zdrowia i dziarskości. Czy to możliwe, by po tych wszystkich latach jednak zrezygnował z seksu, narkotyków i rock'n'rolla na rzecz spokojnego rodzinnego życia u boku tylko jednej kobiety? Wszystko na to wskazuje! Mick Jagger od 2014 roku związany jest z młodszą o niemal połowę stulecia Melanie Hamrick (36 l.) i ma z nią 7-letniego syna. Niedawno wraz z baletnicą opublikowali na Instagramie wspólne zdjęcie nie pozostawiające wątpliwości, że są razem, choć wcześniej stronili od medialnych wynurzeń. Teraz gwiazdor wypowiedział się na ten temat w wywiadzie dla WSJ. "To po prostu fakt" - potwierdził Mick Jagger związek z młodszą o 44 lata baletnicą ze Stanów Zjednoczonych. "Ale są granice, które lubię mieć" - dodał. Gwiazdor Rolling Stones odniósł się do plotek, które łączyły go z rozmaitymi pięknościami innymi niż boska baletnica Melanie Hamrick.

Mick Jagger. Ośmioro dzieci z pięcioma kobietami i setki kochanek. Teraz znalazł tę jedyną?

„Ludzie publikowali różne posty i każdy myślał, że bez względu na to, obok której dziewczyny, stoisz... „Czy to twoja nowa dziewczyna?” Wiesz, że. Ale teraz wszyscy o tym wiedzą" - mówił Jagger, wyraźnie sugerując, że plotki są nieprawdziwe, a on jest wierny. „Mam naprawdę cudowną rodzinę, która mnie wspiera. Mam małe dzieci. Dzięki temu czujesz, że jesteś ważny" - dodał gwiazdor. Parę miesięcy temu krążyły nawet plotki o tym, że Jagger i Melanie chcą się pobrać. Dla Micka Jaggera byłby to dopiero drugi ślub, chociaż liczba jego kochanek jest astronomiczna i ma ośmioro dzieci z pięcioma kobietami. Poprzednio rockman stanął na ślubnym kobiercu z Biancą Jagger, byli małżeństwem w latach 1971-1978. Potem był w stałym związku m.in. z Jerry Hall, z którą ma czwórkę dorosłych dziś dzieci. Z Melanie Hamrick zaczął spotykać się w 2014 roku, gdy baletnica miała zaledwie 27 lat, a lider Rolling Stones 71. Ich związek wydał owoce w postaci 7-letniego dziś syna. Deveraux Octavian Basil Jagger jest bardzo podobny do sławnego ojca.

Mick Jagger and Melanie Hamrick arrive for tonight’s State Banquet at the Palace of Versailles #RoyalVisitFrance #MickJagger pic.twitter.com/I4DBQJR1Gg— MarieFranceRemillard (@MFRemillard) September 20, 2023

