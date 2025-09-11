Minister obrony Ukrainy: "Rosja szykuje się na wojnę z NATO"

Minister obrony Ukrainy: Europa musi przygotować się na wojnę z Rosją

Minister obrony Ukrainy Denys Szmyhal w rozmowie z brytyjskim dziennikiem The Times zaapelował do państw Europy i Wielkiej Brytanii o przeznaczenie miliardów dolarów na wzmocnienie potencjału obronnego NATO. Według ukraińskiego polityka Władimir Putin nie poprzestanie na wojnie na Ukrainie, bo przygotowuje się do konfrontacji z Sojuszem Północnoatlantyckim, a Rosja w ciągu najbliższych trzech–czterech lat będzie intensywnie inwestować w zbrojenia. Szmyhal ostrzegł, że przerwanie działań wojennych na Ukrainie nie przyniesie trwałego pokoju, lecz zapoczątkuje nową spiralę militarnego napięcia. Jego zdaniem Kreml wykorzysta ewentualny okres zawieszenia broni do odbudowy armii i przygotowania do kolejnego konfliktu.

"Nie powinniśmy wyobrażać sobie scenariusza Armagedonu. Powinniśmy być po prostu gotowi"

"Nie powinniśmy wyobrażać sobie scenariusza Armagedonu. Powinniśmy być po prostu gotowi" – podkreślił ukraiński minister. Szmyhal zasugerował tez, że po zakończeniu działań wojennych konieczne będzie rozmieszczenie wojsk brytyjskich i europejskich w głównych miastach Ukrainy. Ich obecność miałaby pełnić funkcję odstraszającą, a w razie potrzeby umożliwić natychmiastową reakcję na agresję Rosji. Odwołał się przy tym do art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego, który zakłada, że atak na jedno państwo członkowskie NATO jest traktowany jako atak na cały Sojusz. Według niego podobna solidarność powinna objąć także Ukrainę. Szmyhal poruszył także kwestię możliwego zakazu lotów nad Ukrainą w ramach przyszłego porozumienia pokojowego. Zaznaczył jednak, że linia frontu i przestrzeganie zawieszenia broni powinny być monitorowane głównie przez drony i inne systemy obserwacyjne.