Prezydent o dronach nad Polską. Ostrzega przed "konfliktem o niewyobrażalnych rozmiarach"

"Istnieje ekstremalnie wysokie ryzyko, że zmierza się ku konfliktowi o niewyobrażalnych i niekontrolowanych rozmiarach" - powiedział prezydent Włoch Sergio Mattarella o dronach, które w nocy z 9 na 10 września zestrzelono nad Polską. Włoski przywódca uważa, że może my stać na krawędzi globalnego konfliktu. Tymczasem ostatnia noc minęła na szczęście spokojnie i bez żadnych incydentów.

Świat wciąż komentuje wydarzenia, do których doszło w nocy z 9 na 10 września w Polsce. Naszą przestrzeń powietrzną naruszyło 19 dronów, według naszych władz rosyjskich i wysłanych w ramach prowokacji Kremla z kierunku Białorusi, czemu zaprzecza Moskwa. Nikt nie zginął ani nie został ranny, zestrzelony dron zniszczył dach domu w miejscowości Wyryki na Lubeleszczyźnie. Teraz ta niewielka miejscowość widnieje na zdjęciach we wszystkich światowych mediach. Ostatnia noc minęła na szczęście spokojnie i nie było już kolejnych incydentów. Ale nie milkną echa tego, co stało się w Polsce. Jeden z najmocniejszych głosów popłynął z Włoch. Prezydent tego kraju jest zdania, że istnieje naprawdę bardzo duże ryzyko wybuchu globalnego konfliktu.

"Brak rozwagi zachowań prowokuje konsekwencje, także kiedy się ich świadomie nie chce"

"To, co jest alarmujące, to fakt, że zmierza się ku krawędzi, z której można upaść w otchłań niekontrolowanej przemocy. Istnieje ekstremalnie wysokie ryzyko, że zmierza się ku konfliktowi o niewyobrażalnych i niekontrolowanych rozmiarach" - ostrzega prezydent Włoch Sergio Mattarella podczas wizyty w Słowenii, odnosząc się do tajemniczego nalotu dronów nad Polskę. Sytuacja przypomina włoskiemu politykowi czas przed wybuchem I wojny światowej w 1914 roku. "Brak rozwagi zachowań prowokuje konsekwencje, także kiedy się ich świadomie nie chce" - powiedział Sergio Mattarella.

Sonda
Czy Polska powinna zestrzeliwać wszystkie rosyjskie drony naruszające nasze terytorium?
Rosjanie ćwiczą ataki na Polskę
