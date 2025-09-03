Miss urodziła dziecko i włożyła je do torby na śmieci! Noworodek nie żyje

Cheerleaderka i miss aresztowana po znalezieniu ciała noworodka

Piękna, popularna i odnosząca ciągłe sukcesy. Uśmiechnięta blondynka była zawsze królową każdej szkoły, obiektem zazdrości koleżanek i westchnień kolegów. Oczywiście Laken Snelling była cheerleaderką, a do tego brała udział w lokalnych konkursach piękności, w których zdobywała kolejne tytuły. Także na studiach amerykańska piękność dołączyła do drużyny cheerleaderek i święciła triumfy na Uniwersytecie Kentucky. Teraz całe otoczenie Laken Snelling jest w absolutnym szoku. Bo 21-latka została aresztowana, a jej wizerunek i nazwisko obiegają media na całym świecie. Chodzi o... śmierć dziecka w makabrycznych okolicznościach!

ZOBACZ TEŻ: Skandal w Miss USA! "Wybory są ustawione!". Szokujące słowa kandydatki

Policjanci odkryli zwłoki noworodka „zawiniętego w ręcznik i umieszczonego w czarnej torbie na śmieci” ukrytej w szafie

Jak podaje "New York Post", Laken Snelling została aresztowana po tym, jak policja odnalazła ciało dziecka niedaleko kampusu w Lexington. Służby zostały wezwane w niedzielę po zgłoszeniu dotyczącym nieprzytomnego niemowlęcia. Na miejscu funkcjonariusze odkryli zwłoki noworodka „zawiniętego w ręcznik i umieszczonego w czarnej torbie na śmieci” ukrytej w szafie – podała lokalna policja. Dziecko zostało uznane za zmarłe od razu na miejscu zdarzenia, a Snelling przyznała podczas przesłuchania, że niedawno urodziła. Czy dziecko było już wtedy martwe? Tego jeszcze nie wiadomo. Na razie kobieta usłyszała zarzuty m.in. znieważenia zwłok, zacierania śladów oraz zatajenia narodzin dziecka. Siedzi w areszcie hrabstwa Fayette, gdzie oczekuje na dalsze decyzje sądu. Przyczyna śmierci niemowlęcia zostanie ustalona przez koronera. Śledztwo trwa.

Sonda Chciałbyś mieszkać w Stanach Zjednoczonych? TAK NIE

Breaking : 21 Year old University of Kentucky Cheerleader Laken Snelling has been arrested for allegedly killing her new born child. The child was found in the closet in a trash bag #Breaking #kentucky #news pic.twitter.com/4qWSF77yBR— Chris Roach (@ChrisRoach513) September 2, 2025

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Zadziw świat tym co wiesz! Już 6/10 godne uznania! Pytanie 1 z 10 Z którym z tych miast powinno ci się kojarzyć stacjonowanie wojsk radzieckich? Legnicą Białymstokiem Piotrkowem Trybunalskim Następne pytanie