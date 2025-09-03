Miss urodziła dziecko i włożyła je do torby na śmieci! Noworodek nie żyje

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-09-03 8:10

Szok w amerykańskim stanie Kentucky! Zwyciężczyni konkursów piękności i królowa cheerleaderek została wyprowadzona z kampusu w kajdankach. W jej pokoju znaleziono martwego noworodka schowanego do czarnej torby na śmieci i ukrytego w szafie. Lekarz stwierdził zgon dziecka. 21-letnia Laken Snelling przyznała się do tajnego porodu. Usłyszała już zarzuty, jest za kratkami.

Autor: archiwum prywatne, Jefferson County Fairest of the Fair/ Facebook
Cheerleaderka i miss aresztowana po znalezieniu ciała noworodka

Piękna, popularna i odnosząca ciągłe sukcesy. Uśmiechnięta blondynka była zawsze królową każdej szkoły, obiektem zazdrości koleżanek i westchnień kolegów. Oczywiście Laken Snelling była cheerleaderką, a do tego brała udział w lokalnych konkursach piękności, w których zdobywała kolejne tytuły. Także na studiach amerykańska piękność dołączyła do drużyny cheerleaderek i święciła triumfy na Uniwersytecie Kentucky. Teraz całe otoczenie Laken Snelling jest w absolutnym szoku. Bo 21-latka została aresztowana, a jej wizerunek i nazwisko obiegają media na całym świecie. Chodzi o... śmierć dziecka w makabrycznych okolicznościach!

Policjanci odkryli zwłoki noworodka „zawiniętego w ręcznik i umieszczonego w czarnej torbie na śmieci” ukrytej w szafie 

Jak podaje "New York Post", Laken Snelling została aresztowana po tym, jak policja odnalazła ciało dziecka niedaleko kampusu w Lexington. Służby zostały wezwane w niedzielę po zgłoszeniu dotyczącym nieprzytomnego niemowlęcia. Na miejscu funkcjonariusze odkryli zwłoki noworodka „zawiniętego w ręcznik i umieszczonego w czarnej torbie na śmieci” ukrytej w szafie – podała lokalna policja. Dziecko zostało uznane za zmarłe od razu na miejscu zdarzenia, a Snelling przyznała podczas przesłuchania, że niedawno urodziła. Czy dziecko było już wtedy martwe? Tego jeszcze nie wiadomo. Na razie kobieta usłyszała zarzuty m.in. znieważenia zwłok, zacierania śladów oraz zatajenia narodzin dziecka. Siedzi w areszcie hrabstwa Fayette, gdzie oczekuje na dalsze decyzje sądu. Przyczyna śmierci niemowlęcia zostanie ustalona przez koronera. Śledztwo trwa.

