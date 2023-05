Młoda Tina Turner przeżyła piekło. Mąż ją katował, chciała się zabić

Najsłynniejsza modelka plus size całkiem nago. Zakleiła sobie usta! "Nigdy nie spałam lepiej"

Tina Turner nie spodziewała się ciężkiego losu, jaki ją czeka, gdy w wieku 18 lat poznała swojego przyszłego męża, Ike’a Turnera. Ona wówczas śpiewała w chórze gospelowym, a on był liderem Kings of Rhythm, który imponował swoim talentem i charyzmą. Po dwóch latach znajomoścvi wzięli ślub, mimo że Ike Turner był wówczas żonaty z inną kobietą. To jednak nie stanęło na drodze zakochanym artystom.

W latach 60. i 70. współpracowali, tworząc duet Ike & Tina Turner. Choć odnieśli wielki sukces na scenie, prywatnie przestało im się układać. Mąż zaczął katować wokalistkę, często bijąc ją nawet tuż przed koncertami.

- Używał mojego nosa jako worka treningowego tak wiele razy, że czułam smak krwi spływającej do gardła, kiedy śpiewałam. Nie mogłam sobie przypomnieć, jak to jest nie mieć podbitego oka – wyznała piosenkarka w swojej biografii.

Zdarzało się jej występować nawet ze złamaną szczęką, a Ike Turner zawsze oczekiwał od żony pełnej dyspozycyjności. Oblał nawet jej twarz gorącą jawą. Niestety, także współżycie było dla Tiny Turner torturą.

- Moje kontakty seksualne z mężem były wyrazem jego wielkiej wrogości, wręcz gwałtem małżeńskim. Zwłaszcza że zazwyczaj zaczynały się lub kończyły ciężkim pobiciem – wyznała w książce.

W 1968 roku Tina Turner próbowała popełnić samobójstwo, przedawkowując Valium. To jednak nic nie zmieniło w zachowaniu Ike’a Turnera, a kilka lat później pobił ją tak dotkliwie, że ta nie mogła otworzyć oczu, a z ust ciekła jej krew. Wtedy, w 1976 roku, Tina Turner poczekała, aż jej oprawca uśnie i uciekła razem z dziećmi mimo strachu przed gniewem męża.

Na szczęście jednak udało się jej przezwyciężyć wszystkie trudności i rozpocząć udaną karierę solową. Trudno sobie jednak wyobrazić, że gwiazda przeszła przez takie piekło.