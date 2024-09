Młodsza o 44 lata ukochana Jaggera ujawnia! "Zakładam klapki na oczy"

Mick Jagger ma 81 lat i od dziesięciu jest wierny młodszej o 44 lata baletnicy. Teraz Melanie Hamrick wyznaje: "Zakładam klapki na oczy"

Mick Jagger (81 l.) to prawdziwa legenda rock'n'rolla. O jego niezliczonych kochankach i szalonych imprezach krążą zdumiewające opowieści. Jednak po latach imprezowania rockman wybrał spokojne życie u boku tylko jednej kobiety. Mick Jagger od 2014 roku związany jest z młodszą o niemal połowę stulecia Melanie Hamrick (37 l.) i ma z nią 8-letniego syna. Niedawno potwierdził w wywiadzie, że faktycznie nadal są razem, choć zazwyczaj para stroni od intymnych wywiadów o swojej miłości. Teraz to piękna Melanie Hamrick (37 l.) dała się namówić na uchylenie rąbka tajemnicy na temat związku z gwiazdorem Rolling Stones. Okazuje się, że są pewne rzeczy, których tancerka stara się po prostu nie dostrzegać! Chodzi o kwestię różnicy wieku w związku i reakcje ludzi na fakt, iż Melanie Hamrick ma 37 lat, a Mick Jagger 81. „Każdy będzie miał na ten temat swoje zdanie” – powiedziała baletnica w rozmowie z "The Sunday Times". „Jeśli myślisz o opiniach innych, bez względu na to, na jakim etapie życia jesteś, będziesz mieć problem i będziesz to analizować. Zakładam klapki na oczy. Czy jestem szczęśliwa? Tak. Czy ludzie w moim życiu są szczęśliwi? Tak. Czy krzywdzę kogoś? Nie. OK, niech oni zajmują się swoimi sprawami” – powiedziała Hamrick.

Mick Jagger. Ośmioro dzieci z pięcioma kobietami i setki kochanek, ale tylko jedna żona i jeden rozwód

Parę miesięcy temu krążyły nawet plotki o tym, że Jagger i Melanie chcą się pobrać. Dla Micka Jaggera byłby to dopiero drugi ślub, chociaż liczba jego kochanek jest astronomiczna i ma ośmioro dzieci z pięcioma kobietami. Poprzednio rockman stanął na ślubnym kobiercu z Biancą Jagger, byli małżeństwem w latach 1971-1978. Potem był w stałym związku m.in. z Jerry Hall, z którą ma czwórkę dorosłych dziś dzieci. Z Melanie Hamrick zaczął spotykać się w 2014 roku, gdy baletnica miała zaledwie 27 lat, a lider Rolling Stones 71. Ich związek wydał owoce w postaci 8-letniego dziś syna. Deveraux Octavian Basil Jagger jest bardzo podobny do sławnego ojca.

Sonda Co sądzisz o dużej różnicy wieku w związku? Nic mi to tego To nienormalne Tak jest najlepiej, sama/sam jestem w takim związku

Mick Jagger’s girlfriend Melanie Hamrick doesn’t care about their 44-year age gap: ‘I put the blinders on’ https://t.co/TfKLXPp4cv pic.twitter.com/qjYQpGzSLz— New York Post (@nypost) September 22, 2024

QUIZ. Czy znasz teksty piosenek The Beatles? 10/10 tylko dla znawców muzyki! Pytanie 1 z 10 Dokończ tekst. "Yesterday / All my troubles seemed..." Here to stay So far away Like rainy day Dalej