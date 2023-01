Mount Everest ma stałego lokatora! Jest wiecznie poirytowany i bardzo fotogeniczny

Kot Pallas, nazywany też manulem stepowym, ma szansę podbić serca wszystkich kociarzy na świecie! Jest dziki, drapieżny, ma wiecznie niezadowoloną minę i pogardliwy wyraz twarzy, i mieszka w jednym z najpiękniejszych miejsc na świecie, a mianowicie na Mount Everest. O tym, że właśnie najwyższy szczyt świata jest jego domem, dowiadujemy się dzięki członkom ekspedycji National Geographic, którą przeprowadzono w 2019 roku. "Podczas podróży zespół zebrał próbki odchodów kota Pallasa z dwóch różnych miejsc w nepalskim Parku Narodowym Sagarmatha. Próbki pochodziły z miejsc położonych na wysokości ponad 5000 metrów" - podaje portal CNET.

Tajemnicze koty zamieszkują Mount Everest. "To przełomowe odkrycie"

Materiał zebrano w dwóch miejscach, oddalonych od siebie o około 6 km, a położonych na wysokości 5110 i 5190 m n.p.m. Jak donosi WCSNewsroom, analiza DNA próbek odchodów pobranych z obu miejsc potwierdziła, że "​​dwa koty Pallas zamieszkują Mount Everest i pokrywają się terytorium z lisem rudym". Naukowcy opublikowali swoje odkrycia w zimowym numerze czasopisma "Cat News" z 2022 roku . "Fenomenalne jest odkrycie dowodu na istnienie tego rzadkiego i niezwykłego gatunku na szczycie świata" – powiedziała biolog Tracie Seimon, jedna z szefowych wyprawy. Po badaniach okazało się, że niezwykle fotogeniczne, puchate dzikie koty są drapieżne i jadają głównie łasice. "Ich odkrycie na Evereście rzuca nowe światło na bogatą różnorodność biologiczną tego odległego wysokogórskiego ekosystemu i rozszerza znany zasięg tego gatunku na wschodni Nepal" - mówi badaczka.

Fotopułapki na Mount Everest?

Grupie badaczy to jednak nie wystarczy. Prawdopodobnie zostanie zorganizowana kolejna wyprawa, by zebrać w górach jeszcze więcej próbek. Jest także pomysł, by ustawić tam fotopułapki. Ciekawe jest to, że mimo iż liczba turystów odwiedzających Park Narodowy Sagarmatha i Mount Everest rośnie w zatrważającym tempie - z zaledwie kilku tysięcy w latach 70. do ponad pięćdziesięciu tysięcy w 2019 r., to kot Pallasa pozostawał niezauważony aż 2019 roku. "To niezwykły, nieuchwytny i tajemniczy gatunek" - mówią badacze.

Rare Cats Discovered On Mount Everest In First Such Sighting https://t.co/twpFRjBWfc pic.twitter.com/uNnRAaE1Br— NDTV (@ndtv) January 27, 2023

Sonda Wolisz psy czy koty? Koty Psy Kocham wszystkie zwierzaki! Nie lubię zwierząt