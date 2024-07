i Autor: Shutterstock

Mycie samochodu będzie karane więzieniem?! "Ścigane sądownie"

Chcesz umyć samochód? Uważaj, bo w pewnym europejskim kraju możesz iść za to do więzienia. To niestety nie jest żart. Takie ostrzeżenia wystosowała do klientów firma, która dostarcza wodę pitną do Prisztiny, stolicy Kosowa. Osoba dopuszczająca się mycia pojazdów "będzie odłączona od sieci, a sprawa zostanie skierowana do sądu" - napisała firma.