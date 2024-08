Myślała, że jest uczulona na ser. Wkrótce przeżyła szok!

15-latka z nietolerancją laktozy objadała się serem. Gdy poczuła się źle, nie podejrzewała, co niebawem się stanie

Dziwnie się czuła całymi miesiącami, ale dopiero w ostatniej chwili zorientowała się, co tutaj właściwie jest grane! Sophia Kadmiri z Santa Cruz w Kalifornii podzieliła się swoją nieprawdopodobną historią na swoim koncie na TikToku, popularnym portalu społecznościowym, na którym głownie młodzi ludzie udostępniają krótkie filmiki. Sophia Kadmiri opowiedziała o tym, co przytrafiło jej się w ubiegłym, roku. Dziś dziewczyna ma szesnaście lat, wtedy miała zaledwie piętnaście. Uczennica całymi dniami źle się czuła, była nieustająco senna, odczuwała dolegliwości żołądkowe. Była pewna, że to wszystko skutki nietolerancję laktozy, z którą zmagała się od lat. Również wzdęcia. W końcu przeżyła prawdziwy szok.

„Cały czas byłam bardzo chora i zmęczona i nie myślałam o tym, myślałam, że to dlatego, że jem mnóstwo nabiału i zawsze miałam nietolerancję nabiału”

Chłopak nastolatki zaczął podejrzewać, że to może nie być alergia na ser, ale... ciąża. Jednak początkowo Sophia Kadmiri zdecydowanie wypierała fakt, że to może być właśnie to. Była przecież przykładną uczennicą chrześcijańskiej szkoły. Bała się także reakcji rodziców. Jednak w końcu brzuch dziewczyny tak bardzo urósł, że nie dało się już dłużej obwiniać za to sera. „W zasadzie wcale nie myślałam, że jestem w ciąży” — wyjaśniła nastolatka w filmie na TikToku. „Cały czas byłam bardzo chora i zmęczona i nie myślałam o tym, myślałam, że to dlatego, że jem mnóstwo nabiału i zawsze miałam nietolerancję nabiału”. Sophie postanowiła najpierw powiedzieć prawdę babci i wysłała jej SMS-a. Babcia kupiła test ciążowy, a on potwierdził, że dziewczyna spodziewa się dziecka. Od tamtej pory chłopiec przyszedł już na świat, a Sophia często publikuje posty o byciu nastoletnią mamą na TikToku.

Teenage girl, 15, who thought she was suffering from lactose intolerance after eating too much dairy discovers she is PREGNANT https://t.co/63WXsxJ5sK pic.twitter.com/HMMFG4bcF6— Daily Mail Online (@MailOnline) August 7, 2024

