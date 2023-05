i Autor: Shutterstock Jakie sery nie zawierają laktozy?

Warto wiedzieć

Kupujesz taki ser? Nie daj się nabić w butelkę. Przecieraliśmy oczy ze zdumienia, gdy to zobaczyliśmy

Jakie sery nie zawierają laktozy? To pytanie zadaje sobie wielu miłośników mlecznego przysmaku, kiedy okazuje się, że cierpi na nietolerancję laktozy. Z racji tego, że to jedno z najpopularniejszych zaburzeń trawienia, producenci żywności wychodzą naprzeciw konsumentom i masowo wprowadzają do sprzedaży produkty pozbawione laktozy. Taka żywność jest zazwyczaj znacznie droższa. Jednak wybierając żółty ser, nie musimy przepłacać ani szukać etykiety „bez laktozy”, ponieważ ten produkt jej nie zawiera.