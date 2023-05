Horror

Na stadionie wybuchła panika! Co najmniej 9 osób nie żyje. "To była prawdziwa lawina"

Koszmarne wieści napłynęły do nas w nocy z soboty na niedzielę (20/21 maja 2023 r.). Co najmniej 9 osób zostało stratowanych na śmierć podczas meczu piłkarskiego w stolicy Salwadoru San Salvador. Do tragedii doprowadziła próba sforsowania zamkniętych bram stadionu przez kibiców próbujących przedostać się na teren obiektu - poinformowała stacja BBC.