Najpierw choroba, a teraz to! Kolejny dramat w rodzinie księżnej Kate

O co chodzi?

Kate Middleton wycofała się z życia publicznego, by w spokoju poddać się leczeniu nowotworu i spędzić chwile z najbliższymi. Niestety, to nie jedyny problem, z jakim rodzina księżnej musi zmagać. Jej rodzice muszą sobie poradzić z jeszcze jednym wyzwaniem.

Carole i Michael Middletonowie prowadzili firmę, która zajmowała się sprzedażą imprezowych gadżetów. Początkowo biznes przynosił znaczące zyski, jednak pandemia koronawirusa spowodowała, że interes zaczął przynosić straty, ostatecznie zmuszając ich do ogłoszenia upadłości. Jak podawał "The Times", dług Middletonów miał wynosić 2,6 milionów funtów.

W czerwcu 2023 szkocki biznesmen James Sinclair kupił firmę za 180 tysięcy funtów. Kwota ta okazała się jednak niewystarczająca, by pokryć wszystkie długi rodziców księżnej Kate. To z kolei wydłużyło proces upadłościowy, a Carole i Michael nie mogą nawet spłacić doradców, którzy pomagali im w tym czasie.

Middletonowie do tej pory borykają się z długami, których nie są w stanie spłacić. Jak podają brytyjskie media, nie chcą angażować Kate w swoje kłopoty z powodu jej choroby. Mimo to na pewno jest świadoma, że jej rodzice nie mają lekko.

Z pewnością księżna Kate ma teraz wiele na głowie. Walka z choroba, finansowe problemy rodziców to nie wszystko - żona księcia Williama musi też zajmować się trojgiem dzieci, a do tego na pewno odczuwa presję związaną z powrotem do swoich obowiązków. Można mieć nadzieję, że niebawem wszystko się u niej ułoży.

