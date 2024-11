Najwyższa i najniższa kobieta świata razem! Musisz to zobaczyć

Najwyższa kobieta świata spotkała się z najniższą kobietą świata. Jedna ma 2 metry i 16 centymetrów wzrostu, a druga niespełna 61 centymetrów

Jedna ma 2 metry i 16 centymetrów wzrostu, a druga niespełna 61 centymetrów. Teraz te dwie rekordzistki Guinnessa wreszcie się spotkały! Rekordowo wysoka Rumeysa Gelgi (27 l.) z Turcji i rekordowo niska Jyoti Amge (31 l.) z Indii umówiły się na angielską herbatkę w eleganckim hotelu Savoy w Londynie z okazji 20. dorocznego Dnia Rekordów Guinnessa i ukazania się najnowszego wydania słynnej Księgi Rekordów. „Przyzwyczaiłam się patrzeć w górę i widzieć ludzi wyższych ode mnie, ale byłam bardzo szczęśliwa, gdy ​​dziś zobaczyłam najwyższą kobietę na świecie. Jestem zachwycona, że ​​poznałam Rumeysę, jest taka dobroduszna i czułam się bardzo swobodnie rozmawiając z nią” - powiedziała najniższa kobieta świata.

Najwyższa kobieta cierpi na rzadki zespół Weavera, najniższa na karłowatość

„Znalezienie się w gronie ikon Guinness World Records w tej rocznicowej edycji to największy zaszczyt, jaki kiedykolwiek mnie spotkał. Znalazłam się wśród artystów i sportowców, których zawsze byłam fanką – to uczucie nie do opisania" - dodała najwyższa kobieta świata, nawiązując do faktu, że w Londynie zawitali także inni ważni rekordziści Guinnessa. Cała ta sytuacja ma też jednak ciemną stronę. Bo zarówno w przypadku najwyższej kobiety świata, jak i najniższej powodem sławy stała się choroba. Najwyższa kobieta cierpi na niezwykle rzadki zespół Weavera, powodującą bardzo szybki wzrost i deformacje kości. Z kolei najniższa kobieta świata cierpi na karłowatość. Na szczęście obie wydają się pogodnymi osobami.

