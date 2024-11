Nakaz aresztowania Netanjahu! Burza na świecie, takie są reakcje

"Kreml rozważa trzy opcje". Nieoficjalne doniesienia, co z bronią nuklearną?

Burzliwe reakcje na świecie na wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakaz aresztowania Benjamina Netanjahu

Premier Izraela dopuścił się zbrodni wojennych i przeciwko ludzkości, wystawiamy nakaz jego aresztowania - ogłosił wczoraj, 21 listopada Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w Hadze. Poza nakazem aresztowania Benjamina Netanjahu wydano też takie decyzje odnośnie byłego izraelskiego ministra obrony Izraela Joawa Galanta i dowódcy Hamasu Mohammeda Deifa. Izba Przygotowawcza MTK uznała, że można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, iż Netanjahu i Galant "celowo i świadomie pozbawiali ludność Strefy Gazy środków niezbędnych do przetrwania, w tym żywności, wody, leków i materiałów medycznych, a także paliwa i energii elektrycznej" i muszą ponieść odpowiedzialność za "zbrodnie wojenne polegające na używaniu głodu jako metody walki oraz zbrodnie przeciwko ludzkości w postaci zabójstw, prześladowań i innych nieludzkich czynów" oraz celowe atakowanie ludności cywilnej. Przez ponad rok wojny zginęło ponad 44 tys. Palestyńczyków, a w pamiętnym krwawym ataku na Izrael z 7 października 2023 roku 1200 osób. Z kolei Deif (co do którego nie ma w ogóle pewności, czy jeszcze żyje) zdaniem MTK powinien odpowiedzieć karnie za "zbrodnie przeciwko ludzkości, jak morderstwa, eksterminację, tortury, gwałty i inną przemoc seksualną, a także za zbrodnie wojenne, takie jak morderstwa, okrutne traktowanie, torturowanie, branie zakładników, odzieranie z godności osobistej, gwałty i inną przemoc seksualną".

Sam Netanjahu oburzony, odrzuca zarzuty i grozi. Joe Biden mówi o "skandalu", Turcja i Palestyńczycy o nadziei

Reakcje świata na decyzję MTK odnośnie Benjamina Netanjahu są mieszanie. Joe Biden nazwał ją "skandaliczną". Waszyngton nie zamierza respektować tego nakazu. Tymczasem szef unijnej dyplomacji Josep Borrell napisał portalu X: "Te decyzje są wiążące dla wszystkich państw będących stronami Statutu Rzymskiego, co obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE". Turcja oczywiście popiera MTK. Nakazy aresztowania Netanjahu i Galanta "są obiecujące pod względem wymierzenia sprawiedliwości" - napisał turecki minister spraw zagranicznych Hakan Fidan w sieci. "Decyzja MTK przywraca nadzieję i zaufanie do prawa międzynarodowego oraz przypomina o znaczeniu sprawiedliwości, odpowiedzialności i ścigania zbrodniarzy wojennych, szczególnie teraz, gdy naród palestyński jest poddawany ludobójstwu" - ogłosiła Autonomia Palestyńska. Kanada stwierdziła, iż będzie respektować nakaz, a Czechy go skrytykowały. Sam Netanjahu odrzuca oskarżenia MTK i grozi "poważnymi konsekwencjami dla MTK i tych, którzy z nim współpracują".

