Nastolatka i jej mama znalezione martwe w domu. "Wszędzie krew, pies z torbą na głowie"

Straszna tragedia. Jak podaje "New York Post", nowojorscy policjanci odkryli zwłoki rodziny po tym, jak zawiadomił ich jej sąsiad. "Moja żona i ja obudziliśmy się, bo było słychać krzyki, uderzenia, skomlenie psa. Zapukaliśmy tam, ale po chwili była już tylko cisza" - mówił.

Tragedia w Nowym Jorku. W mieszkaniu zwłoki matki i córki

Funkcjonariusze, którzy wkroczyli do mieszkania przy New York Avenue w dzielnicy Little Haiti znaleźli w środku dwie martwe kobiety. 37-lenia kobieta leżała w salonie twarzą do góry z raną ciętą twarzy, a jej 14-letnia córka twarzą do dołu z urazem głowy. Obok znaleźli zwłoki psa, który na głowę miał założoną torbę. "To było wyjątkowo krwawe i makabryczne" - opisywali potem policjanci. Na razie niewiele wiadomo o tym, co dokładnie mogło się tam wydarzyć. Śledczy nie wykluczają udziału osób trzecich, skłaniają się jednak ku teorii, że mogło to być rozszerzone samobójstwo. Dochodzenie trwa.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Mom, teen daughter and pet dog found dead in NYC home in horrific scene https://t.co/jvvnkbp578 pic.twitter.com/fMs6RGppvg— New York Post (@nypost) September 26, 2023

Sonda Czy byliście kiedyś świadkami przestępstwa? Co wtedy zrobiliście? Nie, nigdy nie widziałam/-em przestępstwa Tak, powiadomiłam/-em policję Tak, ale nie reagowałam/-em, nie potrzeba mi kłopotów