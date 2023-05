Nauczyciel spalił prace maturalne uczniów! Sprawa w prokuraturze

Nauczyciel spalił prace maturalne uczniów! Victor Immordino uważa, że zrobił to dla ich dobra

To chyba pierwszy przypadek w dziejach, kiedy nauczyciel urządził sobie ognisko z prac maturalnych swoich uczniów. Do szokującego incydentu doszło we Francji, gdzie podobnie jak w Polsce uczniowie niedawno podchodzili do egzaminów maturalnych z języka angielskiego. Victor Immordino, nauczyciel w technikum Maria-Deraismes, otrzymał wypełnione pisemne testy 63 swoich uczniów. A potem je wszystkie spalił! Sprawą zajmuje się już prokuratura, nauczyciela wyrzucono z pracy. Zdenerwował się z powodu nieuctwa swoich podopiecznych? Pomylił się? Nic z tych rzeczy! Jak pisze "Le Figaro", Victor Immordino tłumaczy się w zupełnie inny sposób i bynajmniej nie żałuje swojego postępku. Co powiedział?

„Ich odpowiedzi na maturze były katastrofalne. To dobre dla uczniów, że zostały zniszczone"

Otóż nauczyciel, który spalił prace maturalne swoich uczniów tłumaczy, że... zrobił to dla ich dobra, ponieważ wyniki matur z angielskiego były katastrofalnie złe. Na 63 osoby jedynie 7 miało w miarę dobry wynik. „To beznadziejne. Ale to nie ich wina. Dopóki nie znajdziemy czegoś, co ich zmotywuje, nie będzie dobrze” - stwierdził nauczyciel i obarczył winą za złe wyniki matur system szkolny, a nie uczniów. „Ich odpowiedzi na maturze były katastrofalne. To dobre dla uczniów, że zostały zniszczone. Dostaną nową szansę, to nie takie złe” - powiedział Victor Immordino na antenie BFM TV. Teraz uczniom wyznaczono nowy termin egzaminu, a nauczycielowu grozi 10 lat więzienia i... 150 tys. euro grzywny.

