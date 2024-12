Nie do wiary, że to Arnold Schwarzenegger. "Postarzał się o 200 lat w 2 miesiące"

Jeden z najbardziej charakterystycznych i najbardziej znanych na świecie aktorów wywołał wielkie poruszenie swoją obecnością na ulicach Nowego Jorku. Media obiegły zdjęcia, na których widać go przechadzającego się po metropolii w towarzystwie ochroniarzy. Miał na sobie świąteczny sweter, czerwony płaszcz i kolorowy szal, jednak uwagę fanów przykuły dwie rzeczy - wygląd jego twarzy i sposób poruszania się. "Jakby się postarzał o 200 lat w 2 miesiące" - komentują w mediach społecznościowych. O co chodzi?

Arnold Schwarzenegger. "Dogania go jego 77 lat"

77-letni Arnold Schwarzenegger dorobił się śnieżnobiałej brody i siwizny. A komentujący zwracają uwagę, że jest powolny w ruchach i wygląda wyjątkowo staro. "Sposób, w jaki chodzi, wskazuje na to, że jego 77 lat zaczyna go doganiać". Inni jednak szybko przybyli z odsieczą tłumacząc, że zaskakujący wygląd gwiazdy to najpewniej efekt charakteryzacji. Arnold kręci bowiem w Nowym Jorku swój nowy, pierwszy od 2019 roku film. To świąteczna komedia "Człowiek z torbą", a 77-latek wciela się tam w postać św. Mikołaja, który próbuje odzyskać skradzioną magiczną torbę, a o pomoc prosi byłego złodzieja.

Arnold Schwarzenegger - kulturysta, aktor, gubernator

Były gubernator stanu Kalifornia swoją karierę rozpoczynał jako kulturysta. Trenował od 15. roku życia, a pierwsze kroki w filmie stawiał dopiero po trzydziestce. Wielką sławę przyniósł mu "Conan Barbarzyńca", a swoją pozycję ugruntował serią "Terminator". Widzowie mogą go pamiętać także z ról w takich przebojach, jak np. "Bliźniacy", "Gliniarz w przedszkolu", "Pamięć absolutna".