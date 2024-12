Nowe zdjęcie Donatelli Versace zaszokowało jej obserwatorów. Zupełnie nierozpoznawalna! Potem nastąpił zwrot akcji

Donatella Versace (69 l.) to słynna modowa potentatka, siostra założyciela domu mody Versace, który w 1997 roku został zamordowany przez seryjnego zabójcę. Włoska projektantka znana jest nie tylko ze swoich osiągnięć, ale i z operacji plastycznych, w których rozmiłowała się już lata temu. Gdy spojrzeć na jej zdjęcia z lat 80., widać na nich osobę o całkowicie innych rysach twarzy. W XXI wieku Donatella Versace zmieniała się raz po raz i niekoniecznie była chwalona za rezultaty tych zabiegów. Niestety, złośliwcy porównywali ją nawet do słynnej Jocelyn Wildenstein, ofiary fatalnych operacji plastycznych znanej jako Kobieta-Kot. Jocelyn chętnie korzysta z Instagrama i zamieszcza tam zdjęcia, na których dzięki filtrom może zmieniać się nadal. Wygląda na to, że tą nowoczesną drogą poszła także Donatella Versace. I wywołała burzę!

"Fałszywy alarm"! Donatella Versace zaszalała nie z zabiegami, a z filtrami na Instagramie

Siostra Gianniego Versace pokazała na Instagramie zdjęcie z premiery musicalu "Diabeł ubiera się u Prady" w Londynie. Twarz Donatelli jest tu gładka i promienna. Czyżby znalazła jakiegoś rewelacyjnego chirurga? "To największa metamorfoza w historii" - napisał jeden z fanów. „Jestem pewien, że to ten sam lekarz, co w przypadku Lindsay, Demi i Brada” - pisze ktoś inny, nawiązując do niedawnego odmłodzenia Lindsay Lohan i Brada Pitta. Zapewne skrzynka Donatelli zapchała się od wiadomości z zapytaniem o telefon do tego czarodzieja chirurgii plastycznej. Ale emocje szybko zostały ostudzone. W mediach pojawiły się zdjęcia zrobione przez fotoreporterów na tej samej imprezie i są wśród nich także zdjęcia Donatelli. Wygląda na to, że sławna projektantka zaszalała nie z zabiegami, a z filtrami na Intagramie. "Fałszywy alarm!" - komentują obserwatorzy gwiazdy. Cóż, kto bogatemu zabroni?

Ig vs RealityDonatella Versace edition pic.twitter.com/bo8OZkTxHC— Jay Sí (@Jes912) December 3, 2024

Fans call out ‘unrecognizable’ Donatella Versace for heavily editing her photos: ‘New face, who this?’ https://t.co/5I5BgvhaOp pic.twitter.com/PkxpvqEbVY— Page Six (@PageSix) December 3, 2024

