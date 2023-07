Nie zgadniesz, jaką tajemnicę ma ten pies! Pozory mogą mylić

To on będzie następcą Putina? Tego nikt się nie spodziewał

Japończyk przebiera się za psa, bo nie chce być człowiekiem! Chodzi na spacery na czworakach. Można się pomylić!

"Pamiętacie czasy, kiedy byliście mali? Chcieliście być czarodziejami albo superbohaterami? Ja marzyłem od przedszkola, by być psem i wychodzić na spacery" - mówi Toko-San z Japonii, cytowany przez "New York Post" i inne media na całym świecie. Mężczyzna nawet w dorosłym życiu marzył o tym, by porzucić życie człowieka i zacząć życie psa. Jak postanowił, tak zrobił! Po raz pierwszy informacje o tym szokującym pomyśle obiegły świat nieco ponad rok temu. Toko-San zrobił wtedy światową karierę. Wpadł bowiem na pomysł wykonania profesjonalnego, bardzo realistycznego przebrania psa. Jego zrobienie zlecił specjalnej firmie, która zajmuje się tworzeniem kostiumów do filmów. Przebranie psa rasy collie powstawało przez 40 dni i nanoszono na nie niezliczone poprawki według wskazań Toko-Sana. Mężczyzna wydał na swoje nowe wcielenie równowartość niemal 65 tysięcy złotych!

Toko-San: "Wybrałem Lassie, bo długie futro ukrywa ludzką sylwetkę"

Teraz podrabiany zwierz poszedł na swój pierwszy spacer jako pies rasy border collie. Mężczyzna włożył swój kostium i chodził parkowymi alejkami na czterech łapach, czy też nogach i rękach w zależności od tego, jak na to spojrzeć. Oczywiście wszystko zrelacjonował w mediach społecznościowych. Jakaś dobra dusza zgodziła się prowadzać go na smyczy i traktować tak samo jak prawdziwego pupila... "Wybrałem Lassie, bo długie futro ukrywa ludzką sylwetkę" - tłumaczył Japończyk w mediach społecznościowych, w których teraz raz po raz zamieszcza zdjęcia i filmy pokazujące siebie samego w kostiumie psa. Niektóre jego filmy mają niemal dwa miliony wyświetleń!

Sonda Wolisz psy czy koty? Kocham wszystkie zwierzęta Tylko psy Zdecydowanie koty Nie lubię zwierząt

Man who spent $14K to transform himself into collie steps out for first-ever walk in public https://t.co/QyE2SIxZN3 pic.twitter.com/WaGpnF3v4Y— New York Post (@nypost) July 30, 2023

Ile wiesz o psach? Sprawdź się! [QUIZ] Pytanie 1 z 17 Psy pocą się poprzez łapy język ogon Dalej