Nie żyje "ojciec Nutelli". Śmierć zabrała go w walentynki!

Nie żyje wynalazca Nutelli

Smutne wieści przekazała agencja informacyjna Jam Press. Włoski chemik Francesco Rivella, najbardziej znany jako wynalazca Nutelli, zmarł w walentynki. Miał 97 lat. Jego sylwetkę przypomina "New York Post". Rivella rozpoczął pracę w Ferrero, włoskiej firmie produkującej czekoladę i słodycze, w 1952 roku. Miał wówczas 25 lat i właśnie skończył studia z chemii bromatologicznej w Turynie. Pracował w laboratorium Ferrero, gdzie powstawały kultowe słodycze tej marki. "Należał do zespołu odpowiedzialnego za badanie surowców w celu opracowywania nowych produktów poprzez mieszanie, udoskonalanie i degustację składników w celu uzyskania idealnych smaków" - czytamy. Firmę w 1946 roku założył Pietro Ferrero.

"Ojciec Nutelli" nie żyje. Miał 97 lat

Rivella ściśle współpracował z synem Ferrero, Michele Ferrero, który przejął rodzinny biznes. Rivella został jego prawą ręką. To on stworzył najsłynniejszy na świecie krem orzechowy, pierwotnie nazwany Giandujot. "Słodka pasta z pierwszego przepisu została uformowana w bochenek, który można było pokroić i rozsmarować na chlebie" - głosi informacja na oficjalnej stronie internetowej Nutelli. Rivella ją udoskonalił. Pięć lat później pasta stała się kremem, łatwym do rozsmarowywania, a ostateczny kształt przybrała w 1964 roku. Wówczas do sprzedaży trafił pierwszy słoik Nutelli.

Rivella pozostawił trzech synów, córkę i siedmioro wnucząt. Nie podano przyczyny jego śmierci.

