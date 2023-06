Wielkie zmiany w życiu księżnej Kate i księcia Williama. "To już koniec!"

Trzykrotny premier Włoch, fan sportu i skandalista. Silvio Berlusconi zmarł w wieku 86 lat

Silvio Berlusconi, jeden z najbardziej znanych włoskich polityków, ponownie do szpitala trafił w piątek, 9 czerwca. Były premier Włoch, który piastował to stanowisko trzykrotnie, od dłuższego czasu walczył przewlekłą białaczką. W maju oraz w czerwcu spędził w szpitalu 45 dni. Silvio Berlusconi miał 86 lat.

Silvio Berlusconi na świat przyszedł w 1936 roku w Mediolanie. Pochodził z klasy średniej, miał dwójkę rodzeństwa. Z wykształcenia był prawnikiem, studia ukończył w 1961 roku. Majątek zrobił w kilku dziedzinach: inwestował na rynku medialnym, głównie w stacje telewizyjne, był również właścicielem firm budowlanych. Dzięki swojemu nosowi do inwestycji, szybko stał się bardzo bogaty. Jego majątek szacowano na kilka miliardów dolarów.

Silvio Berlusconi próbował również swoich sił w polityce i to z ogromnym powodzeniem. Jego partia Forza Italia kilkukrotnie wygrywała wybory, a on był trzykrotnie premierem Włoch. Znany był również z zamiłowania do piłki nożnej - przez wiele lat był prezesem AC Milan, jednego z najbardziej utytułowanych włoskich klubów.