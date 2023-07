Nie żyje twórca hitu, który nucił cały świat! Martin Stevens miał 69 lat

"Jego walka jest już zakończona. Osierocił swoją żonę, wnuka Scotta, którego tak bardzo kochał, a także przyjaciół i członków rodziny. Dziękuję za 25 lat miłości i wsparcia. Za to niezwykłe przedstawienie, w którym uczestniczyłam i wszystkie jego projekty, które zrealizowaliśmy wspólnie. (...) Dziękuję za całą tę miłość... Martin był wspaniałym artystą o dobrym sercu. Choroba zabrała go dziś rano" - takie słowa zostały opublikowane w środę, 5 lipca, na facebookowym koncie Sophie Dupuis-Boudreau, dla której Martin Stevens był teściem.

Zmarł Martin Stevens Ten przebój nuciły miliony!

Znany na cały świat wokalista i muzyk urodził się w Kanadzie jako Roger Prud'homme. Jak podaje CBC Music, swój debiutancki album wydał w 1978 roku. Krążek składał się niemal w całości z francuskojęzycznego materiału. Niemal - bo znalazła się tam także piosenka "Love Is in the Air", będąca coverem utworu, wydanego rok wcześniej przez Johna Paula Younga. Ale to właśnie ta piosenka miała się stać znakiem rozpoznawczym Stevensa.

Nie żyje Martin Stevens. "Seks, narkotyki i disco"

Jego kariera nabrała rozpędu, a razem z nią przyszła wielka rozpoznawalność, nagrody i miłość fanek. Stevens w wieku zaledwie 20 lat stał się gwiazdą światowego formatu, co odbiło się na jego życiu. O tym, jak to życie wyglądało napisał po latach w autobiografii zatytułowanej "Seks, narkotyki i disco".

Saddened to learn of the death of Québécois disco star Martin Stevens of "Love Is in the Air" fame. https://t.co/fmWWDzQZnx— CBC Music (@CBCMusic) July 5, 2023

