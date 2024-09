Niedźwiedź wtargnął do szkoły! Uczniowie uciekli, on poszedł do stołówki

Niedźwiedź wszedł na teren szkoły średniej i chodził po stołówce! Konieczna była ewakuacja, wezwano policję i przyrodników

Spotkanie z niedźwiedziem może przybrać dramatyczny obrót i zakończyć się tragicznie. Tak było parę miesięcy temu na Słowacji, gdzie był nawet ofiary śmiertelne i ranni, także w Polsce, zwłaszcza w Tatrach, nie brakowało relacji o niekiedy mrożących krew w żyłach wydarzeniach, takich jak ucieczka przed niedźwiedziem. Najczęściej na szczęście zwierzak spokojnie odchodzi w swoją stronę, a całe zdarzenie zapamiętujemy tylko jako przygodę. Tak było ostatnio w amerykańskim stanie Kolorado, gdzie groźnie wyglądająca sytuacja nie skończyła się żadnym dramatem. Ciekawski młody niedźwiadek wybrał się tam do... szkoły. Trzeba było ewakuować uczniów i nauczycieli po tym, jak pokryty futrem nieproszony gość wszedł na teren Aspen School District Middle School w amerykańskim stanie Kolorado.

„Chociaż niektórym dzieciom trudno jest wstać z łóżka i wyjść w poniedziałkowe poranki, nie dotyczyło to tego małego misia"

Niedźwiedzia najbardziej interesowała szkolna stołówka. Pewnie wyczuł dobiegające stamtąd zapachy smakołyków. Zwierzaka wyprosiła spomiędzy ławek i stolików dopiero grupa strażników przyrody wspierana przez funkcjonariuszy policji z dwóch departamentów. Sytuację opisało na Facebooku biuro szeryfa hrabstwa Pitkin. Uczniowie i nauczyciele zostali ewakuowani do innych budynków na terenie kampusu, podczas gdy pracownicy służb starali się opanować sytuację. Biuro szeryfa napisało: „Chociaż niektórym dzieciom trudno jest wstać z łóżka i wyjść w poniedziałkowe poranki, nie dotyczyło to tego małego misia. Pewnego razu wczesnym poniedziałkowym rankiem mały czarny niedźwiadek znalazł drogę do Aspen School District Middle School i wylądował w szkolnej stołówce. Wszyscy uczniowie zostali wysłani do innych budynków na terenie kampusu, podczas gdy zastępcy i funkcjonariusze z biura szeryfa, departamentu policji w Aspen oraz Colorado Parks and Wildlife pomogli zabrać małego niedźwiedzia ze szkoły. Niedźwiadek został przeniesiony, a wszyscy uczniowie wrócili do swoich zwykłych zajęć w poniedziałkowy poranek do godziny 9.30”.

Co zrobić, jeśli spotkamy niedźwiedzia?

Co zrobić, jeśli spotkamy niedźwiedzia, na przykład na szlaku w górach? Należy zachować spokój, nie uciekać w panice, tylko odejść zdecydowanym krokiem w przeciwnym kierunku. Idąc w rejonie, w którym mamy szansę spotkać niedźwiedzia, powinniśmy prewencyjnie hałasować, oczywiście z umiarem, klaszcząc, rozmawiając. Niedźwiedzi pod żadnym pozorem nie możemy karmić ani się do nich zbliżać, w szczególności do młodych, bo to na pewno wywoła reakcję niedźwiedzicy. Ataki na człowieka są bardzo rzadkie, jeśli zachowamy się prawidłowo, najprawdopodobniej zupełnie nic nam się nie stanie.

Sonda Czy widziałeś kiedyś na własne oczy niedźwiedzia, ale nie w zoo ani w internecie? Tak, w lesie Tak, wśród ludzkich siedzib Nie

Aspen School District officials found a bear cub roaming in the middle school cafeteria just before classes started Monday morning. https://t.co/aQAwWi0Q09— Aspen Daily News (@AspenDailyNews) September 24, 2024

Since he wasn't leaving the area on his own, we decided to relocate into better bear habitat with better food sources. We darted and tagged the bear. Then we carefully placed him into the carrier, which is also the leg workout of the day. Bear lifts = deadlifts pic.twitter.com/OdALD2UaEE— CPW NE Region (@CPW_NE) September 19, 2024

Jak dobrze pamiętasz kultową komedię "Miś"? Jesteś w stanie przypasować aktora do roli? Pytanie 1 z 10 Kto wcielił się w rolę Ryszarda Ochódzkiego? Bronisław Pawlik Stanisław Tym Stanisław Bareja Dalej