Niedźwiedź zabił grzybiarza w Tatrach! Szokujący atak

Śmiertelny atak niedźwiedzia na człowieka pod Liptowskim Mikulaszem. To tam niedźwiedź biegał po ulicach i ranił przechodniów

Kolejne dramatyczne wydarzenia związane z atakami niedźwiedzi w rejonie słowackiej miejscowości Liptowski Mikulasz! Przypomnijmy, że to w tym podtatrzańskim mieście w marcu niedźwiedź biegał po ulicach między ludźmi i samochodami, atakując przypadkowe osoby. Pięcioro przechodniów zostało rannych, a atak zwierzęcia na przechodzącego ulicą przypadkowego mężczyznę został uwieczniony na filmie. W mieście wprowadzono wtedy stan wyjątkowy. Wcześniej 31-letnia kobieta z Białorusi zginęła w słowackich Tatrach po tym, jak podczas ucieczki przed drapieżnikiem spadła w przepaść. Teraz niedźwiedź znów zaatakował i ponownie było to w okolicy Liptowskiego Mikulasza! Jak informuje m.in. ct24.ceskatelevize.cz, tym razem niestety jest jedna ofiara śmiertelna.

Mężczyzna zbierał grzyby, gdy nagle z lasu wyłonił się niedźwiedź i ruszył do ataku

Do śmiertelnego ataku niedźwiedzia doszło w rejonie wioski Hybe. Ofiara według różnych źródeł ma 55 lub 63 lata i towarzyszyła jej jeszcze jedna osoba. Mężczyzna zbierał grzyby, gdy nagle z lasu wyłonił się niedźwiedź i ruszył do ataku. Świadek tragedii wezwał pomoc, lecz mimo wysłania na miejsce śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego życia mężczyzny nie udało się uratować. Według słowackich mediów to drugi śmiertelny i zarazem bezpośredni atak niedźwiedzia w historii Słowacji. Poprzedni miał miejsce w 2021 roku. Wspomniana wcześniej Białorusinka zginęła w wyniku upadku z wysokości, choć w trakcie ucieczki przed niedźwiedziem. Władze lokalne i myśliwi apelują do mieszkańców i turystów, by nie wchodzić do lasu w rejonie Liptowskiego Mikulasza.

Co zrobić, jeśli spotkamy niedźwiedzia?

Co zrobić, jeśli spotkamy niedźwiedzia, na przykład na szlaku w górach? Należy zachować spokój, nie uciekać w panice, tylko odejść zdecydowanym krokiem w przeciwnym kierunku. Idąc w rejonie, w którym mamy szansę spotkać niedźwiedzia, powinniśmy prewencyjnie hałasować, oczywiście z umiarem, klaszcząc, rozmawiając. Niedźwiedzi pod żadnym pozorem nie możemy karmić ani się do nich zbliżać. Ataki na człowieka są bardzo rzadkie, jeśli zachowamy się prawidłowo, najprawdopodobniej zupełnie nic nam się nie stanie.

