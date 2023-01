Niepokojące słowa o wojnie. "Może rozszerzyć się na inne kraje". Padły słowa o nowym Czarnobylu

Przemówienie Ołeny Zełenskiej w Davos. Ostrzegała przed wojną światową i nowym Czarnobylem

Odkąd Władimir Putin 24 lutego zaczął pełną inwazję na Ukrainę, świat niepokoi się tym, jakie jeszcze zamiary może mieć nieobliczalny rosyjski dyktator. Czy zdecyduje się postawić wszytko na jedną kartę, by odtworzyć strefę wpływów z czasów Związku Radzieckiego? A może straci cierpliwość do zachodniego dozbrajania Ukrainy i zechce się zemścić? Rosja jak najbardziej może zaatakować również inne państwa - ostrzegła podczas Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos Ołena Zełenska, pierwsza dama Ukrainy. Co dokładnie powiedziała zgromadzonym tam światowym przywódcom? "Ta wojna może się rozszerzyć" - stwierdziła Zełenska w wystąpieniu relacjonowanym przez telewizję Sky News. Zaapelowała też o zapobieżenie "globalnemu kryzysowi na pełną skalę", mając zapewne na myśli możliwość wybuchu III wojny światowej, w której zachodni świat musiałby zmierzyć się z Putinem.

"Nie można dopuścić, by wydarzył się nowy Czarnobyl"

Ołena Zełenska ostrzegła też przed możliwością "nowego Czarnobyla". "Nie można dopuścić, by wydarzył się nowy Czarnobyl" - powiedziała pierwsza dama Ukrainy nawiązując do niebezpieczeństw, jakie wiążą się z przejmowaniem kontroli przez Rosjan nad elektrowniami atomowymi, zwłaszcza na Zaporożu. Zaporoska Elektrownia Atomowa jest największa w Europie. W Światowym Forum Ekonomicznym trwają obrady także z udziałem polskich polityków, w tym premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Andrzeja Dudy.

Ukrainian first lady Olena Zelenska used her address at the gathering of economic powers to point out that Russia's aggression in Ukraine is detrimental to the whole world economyhttps://t.co/X3flQUBL0r pic.twitter.com/ueas4LDknx— Sky News (@SkyNews) January 18, 2023

