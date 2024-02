Nieuleczalnie chora Celine Dion dała występ! Szokujące nagranie

To z pewnością była największa niespodzianka tegorocznej gali wręczenia nagród Grammy. Tuż przed tym, gdy miał zostać ogłoszony album roku, na scenę dumnie wkroczyła Celine Dion i zanim jeszcze wypowiedziała choć jedno słowo, samą obecnością zapewniła sobie owacje na stojąco. Niekwestionowana diwa, obdarzona jednym z najpotężniejszych głosów na świecie, wręczyła statuetkę Taylor Swift, a niedługo później zniknęła za kulisami. Teraz okazuje się, że właśnie tam doszło do czegoś niezwykłego. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym Dion śpiewa publicznie.

Śmiertelnie chora Celine Dion zaśpiewała!

Gwiazda zrobiła to po raz pierwszy od momentu, gdy ogłosiła, że cierpi na straszną i nieuleczalną chorobę. Pod koniec 2022 roku w obszernym nagraniu Dion zdradziła, że zdiagnozowano u niej rzadką chorobę neurologiczną - tzw. zespół sztywności uogólnionej. Choroba objawia się nagłą, niekontrolowaną sztywnością mięśni, "która może być wywołana hałasem, dotykiem lub stresem". Dion przy okazji poinformowała, że odwołuje trasę koncertową zaplanowaną na początek 2023 roku. W maju wieści były jeszcze gorsze. Gwiazda odwołała kolejne koncerty, w tym także te, planowane na 2024 rok. "Niestety te spazmy wpływają na każdy aspekt mojego codziennego życia, czasami powodują trudności w chodzeniu i nie pozwalają mi używać strun głosowych do śpiewania w sposób, do którego jestem przyzwyczajona" - mówiła. Choroba może postępować, ostatecznie doprowadzając nawet do śmierci.

Celine Dion dała występ. Aż ciarki przechodzą

Widać jednak, że artystka się nie poddaje. A jej głos wciąż jest w doskonałej formie. Na nagraniu, które błyskawicznie rozeszło się po sieci, można zobaczyć radosną Dion stojącą w objęciach nominowanej do nagrody Grammy Sonyaé, niezwykle popularnej w Stanach wokalistki i autorki tekstów. Panie śpiewają w duecie i nikt nie jest w stanie przejść obok nich obojętnie. Zobaczcie sami!

Céline Dion sings publicly for the first time in over 4 years that she fell ill. Powerful vocals 🔥 pic.twitter.com/3N4B1uwkDW— OLAMIDE 🌸💖 (@Olamide0fficial) February 7, 2024

