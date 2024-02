Śmiertelnie chora Celine Dion pokazała się publicznie. Trudno uwierzyć w to, jak wygląda!

Pierwsze informacje o tym, że pochodząca z Kanady gwiazda, obdarzona głosem o skali czterech oktaw, jest chora, pojawiły się pod koniec ubiegłego roku. W obszernym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Celine Dion zdradziła, że zdiagnozowano u niej rzadką chorobę neurologiczną - tzw. zespół sztywności uogólnionej. Choroba objawia się nagłą, niekontrolowaną sztywnością mięśni, "która może być wywołana hałasem, dotykiem lub stresem". Dion przy okazji poinformowała, że odwołuje trasę koncertową zaplanowaną na początek 2023 roku. W maju wieści były jeszcze gorsze. Gwiazda odwołała kolejne koncerty, w tym także te, planowane na 2024 rok. "Niestety te spazmy wpływają na każdy aspekt mojego codziennego życia, czasami powodują trudności w chodzeniu i nie pozwalają mi używać strun głosowych do śpiewania w sposób, do którego jestem przyzwyczajona" - mówiła. Choroba może postępować, ostatecznie doprowadzając nawet do śmierci.

Celine Dion śmiertelnie chora

Z każdym miesiącem do opinii publicznej docierały coraz bardziej niepokojące informacje o stanie wokalistki. W grudniu jej siostra Claudette Dion w rozmowie z kanadyjskim dziennikiem "7 Jours", wyznała, że 55-letnia Celine całkowicie "straciła kontrolę nad mięśniami". Mimo to Dion nie ma zamiaru siedzieć w czterech ścianach. Podczas niedzielnej gali rozdania nagród Grammy niespodziewanie pojawiła się na scenie i dała się zobaczyć po raz pierwszy od dłuższego czasu. Dion miała za zadanie wręczyć Taylor Swift czwartą już w dorobku młodej gwiazdy nagrodę Grammy za album roku.

Celine Dion na gali Grammy

"Kiedy mówię, że jestem szczęśliwa, że tu jestem, naprawdę mówię to prosto z serca" - wyznała łamiącym głosem, wspominając, że 27 lat temu odbierała to samo wyróżnienie z rąk Diany Ross i Stinga. Wszyscy jednak patrzyli na to, jak Dion wygląda. A prezentowała się zjawiskowo! Miała na sobie piękną, długą do ziemi bladoróżową suknię, na którą narzuciła musztardowy płaszcz - wszystko od Valentino. Stylizacji dopełniał oszałamiający naszyjnik. Celine Dion wygląda naprawdę dobrze. Jednak na to, by móc mówić o jej powrocie na scenę, jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie.

An unforgettable Grammys moment as Celine Dion surprises everyone after facing Stiff-Person Syndrome diagnosis. The crowd rises with a massive ovation, celebrating not just her music but her strength and resilience🌟 pic.twitter.com/7iwfpjbt00— MEFeater Magazine (@mefeater) February 5, 2024

