Nowe informacje o spotkaniu Putina z Trumpem! Jednak inny termin?

CNN: Spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w Budapeszcie może zostać przełożone

"Prezydent Putin i ja spotkamy się potem w uzgodnionym miejscu, w Budapeszcie na Węgrzech, aby sprawdzić, czy uda nam się położyć kres tej 'niesławnej' wojnie między Rosją a Ukrainą” - napisał prezydent Stanów Zjednoczonych na Truth Social po rozmowie telefonicznej z Putinem, przeprowadzonej w czwartek. Spotkanie może zostać jednak opóźnione - CNN poinformowało właśnie, że planowane na ten tydzień spotkanie głównych doradców stron amerykańskiej i rosyjskiej jednak odbędzie się kiedy indziej.

Jedno ze źródeł wskazało, że obaj dyplomaci mieli rozbieżne oczekiwania dotyczące zakończenia wojny

Według źródeł CNN, planowane rozmowy Rubio z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem zostały jednak tymczasowo zawieszone. Urzędnik Białego Domu, cytowany przez stację, nie podał przyczyn decyzji. Jedno ze źródeł wskazało, że obaj dyplomaci mieli rozbieżne oczekiwania dotyczące potencjalnego zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. Nie wiadomo, jak odłożenie spotkania doradców wpłynie na planowany szczyt Trump–Putin w Budapeszcie, który miał odbyć się w najbliższych tygodniach.

Amerykańscy urzędnicy uznali, że stanowisko Rosji nie uległo istotnej zmianie i wciąż opiera się na „maksymalistycznych żądaniach”

"Prezydent Trump konsekwentnie dąży do znalezienia pokojowego i dyplomatycznego rozwiązania, które zakończy tę bezsensowną wojnę i powstrzyma dalsze ofiary" – powiedziała CNN zastępczyni rzeczniczki prasowej Białego Domu, Anna Kelly. "Odważnie angażuje obie strony i zrobi wszystko, co w jego mocy, aby osiągnąć pokój" – dodała. Rubio i Ławrow odbyli w poniedziałek rozmowę telefoniczną, w trakcie której – jak podał Departament Stanu – omówili „kolejne kroki” w relacjach dwustronnych. Amerykański sekretarz stanu miał podkreślić znaczenie nadchodzących kontaktów jako szansy na współpracę „w dążeniu do trwałego zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej, zgodnie z wizją prezydenta Trumpa”. Z kolei Kreml określił rozmowę jako „konstruktywną” i stwierdził, że poruszono w niej temat „możliwych konkretnych działań wdrażających ustalenia” osiągnięte podczas wcześniejszej rozmowy telefonicznej Putina z Trumpem. Jednak – jak przekazało źródło CNN – amerykańscy urzędnicy uznali po rozmowie, że stanowisko Rosji nie uległo istotnej zmianie i wciąż opiera się na „maksymalistycznych żądaniach”. W związku z tym Rubio prawdopodobnie nie zarekomenduje obecnie organizacji spotkania Trumpa z Putinem.

Trump-Putin meeting now likely canceled.Putin just needed Tomahawks canceled. Now there's no need to waste time meeting with Trump. pic.twitter.com/fZhNPQOlNP— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) October 21, 2025

