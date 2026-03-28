Nowy burmistrz całuje partnera na scenie! W Polsce byłaby afera

Grzegorz Kluczyński
Mateusz Kobyłka
2026-03-28 15:18

Dominik Krause – 35‑letni fizyk, działacz Zielonych i otwarcie homoseksualny polityk – został nowym burmistrzem Monachium. Wybory wygrał zdecydowanie, a chwilę po ogłoszeniu wyników ucałował swojego narzeczonego Sebastiana Müllera. W Polsce prawdopodobnie wywołałoby to burzę, w Niemczech – nikogo nie szokuje.

Nowy burmistrz Monachium i historyczny moment dla Niemiec

Dominik Krause z partii Zielonych wygrał drugą turę wyborów na burmistrza Monachium, zdobywając 56,4 proc. głosów i pokonując wieloletniego włodarza miasta, Dietera Reitera z SPD. To przełom – po raz pierwszy w historii bawarskiej stolicy urząd obejmuje polityk Zielonych i jednocześnie pierwszy otwarcie homoseksualny burmistrz miasta.

Pocałunek, który obiegł świat

Na wieczorze wyborczym w monachijskiej Muffathalle Krause nie krył emocji. Gdy ogłoszono wyniki, podszedł do swojego partnera – a właściwie narzeczonego – Sebastiana Müllera i pocałował go na oczach kamer.

W Polsce taki gest natychmiast wywołałby polityczną burzę, ale w Niemczech reakcje były zupełnie inne:

  • media pisały o „historycznym momencie dla społeczności LGBTQ+”,
  • politycy gratulowali otwartości i odwagi,
  • mieszkańcy Monachium komentowali, że „to normalne, że ludzie okazują sobie uczucia”.

Kim jest Dominik Krause?

To nie jest polityk znikąd. Krause ma ponad 10 lat doświadczenia w monachijskiej radzie miasta, a w 2023 roku został drugim burmistrzem – jednym z najmłodszych w historii.

Najważniejsze fakty:

  • 35 lat, z wykształcenia fizyk.
  • W radzie miasta od 2014 roku.
  • W Zielonych od 2014 r., związany z organizacją „Munich is Colourful”.
  • Stawia na: tanie mieszkania, transformację transportową, ochronę klimatu, cyfryzację i politykę społeczną.

Miłość od szkoły tańca

Historia jego związku z Sebastianem Müllerem jest jak gotowy scenariusz filmowy.

  • poznali się w 2007 roku w szkole tańca,
  • od lat mieszkają razem w monachijskiej dzielnicy Giesing,
  • zaręczyli się w 2024 roku,
  • często pojawiają się razem na miejskich wydarzeniach i galach.

Co oznacza jego wybór dla Monachium?

Krause zapowiada „nowy początek” i modernizację miasta. W pierwszych wypowiedziach po zwycięstwie podkreślił, że chce Monachium:

  • bardziej otwartego,
  • bardziej zielonego,
  • bardziej przystępnego cenowo dla mieszkańców.

Jego zwycięstwo to także symboliczny koniec dominacji SPD, która rządziła miastem niemal nieprzerwanie od 1948 roku.

Niemcy przyjmują to spokojnie. Polska – raczej nie

W Niemczech publiczny pocałunek nowego burmistrza z partnerem został odebrany jako naturalny element świętowania. W Polsce podobna scena natychmiast stałaby się paliwem dla politycznych sporów, debat o „obyczajowości” i medialnych nagłówków.

W Monachium? To po prostu kolejny dowód na to, że miasto chce być nowoczesne, otwarte i różnorodne – dokładnie takie, jakie Krause obiecuje prowadzić przez najbliższe lata.

