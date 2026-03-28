Nowy burmistrz Monachium i historyczny moment dla Niemiec
Dominik Krause z partii Zielonych wygrał drugą turę wyborów na burmistrza Monachium, zdobywając 56,4 proc. głosów i pokonując wieloletniego włodarza miasta, Dietera Reitera z SPD. To przełom – po raz pierwszy w historii bawarskiej stolicy urząd obejmuje polityk Zielonych i jednocześnie pierwszy otwarcie homoseksualny burmistrz miasta.
Pocałunek, który obiegł świat
Na wieczorze wyborczym w monachijskiej Muffathalle Krause nie krył emocji. Gdy ogłoszono wyniki, podszedł do swojego partnera – a właściwie narzeczonego – Sebastiana Müllera i pocałował go na oczach kamer.
W Polsce taki gest natychmiast wywołałby polityczną burzę, ale w Niemczech reakcje były zupełnie inne:
- media pisały o „historycznym momencie dla społeczności LGBTQ+”,
- politycy gratulowali otwartości i odwagi,
- mieszkańcy Monachium komentowali, że „to normalne, że ludzie okazują sobie uczucia”.
Kim jest Dominik Krause?
To nie jest polityk znikąd. Krause ma ponad 10 lat doświadczenia w monachijskiej radzie miasta, a w 2023 roku został drugim burmistrzem – jednym z najmłodszych w historii.
Najważniejsze fakty:
- 35 lat, z wykształcenia fizyk.
- W radzie miasta od 2014 roku.
- W Zielonych od 2014 r., związany z organizacją „Munich is Colourful”.
- Stawia na: tanie mieszkania, transformację transportową, ochronę klimatu, cyfryzację i politykę społeczną.
Miłość od szkoły tańca
Historia jego związku z Sebastianem Müllerem jest jak gotowy scenariusz filmowy.
- poznali się w 2007 roku w szkole tańca,
- od lat mieszkają razem w monachijskiej dzielnicy Giesing,
- zaręczyli się w 2024 roku,
- często pojawiają się razem na miejskich wydarzeniach i galach.
Co oznacza jego wybór dla Monachium?
Krause zapowiada „nowy początek” i modernizację miasta. W pierwszych wypowiedziach po zwycięstwie podkreślił, że chce Monachium:
- bardziej otwartego,
- bardziej zielonego,
- bardziej przystępnego cenowo dla mieszkańców.
Jego zwycięstwo to także symboliczny koniec dominacji SPD, która rządziła miastem niemal nieprzerwanie od 1948 roku.
Niemcy przyjmują to spokojnie. Polska – raczej nie
W Niemczech publiczny pocałunek nowego burmistrza z partnerem został odebrany jako naturalny element świętowania. W Polsce podobna scena natychmiast stałaby się paliwem dla politycznych sporów, debat o „obyczajowości” i medialnych nagłówków.
W Monachium? To po prostu kolejny dowód na to, że miasto chce być nowoczesne, otwarte i różnorodne – dokładnie takie, jakie Krause obiecuje prowadzić przez najbliższe lata.