Nowy burmistrz Monachium i historyczny moment dla Niemiec

Dominik Krause z partii Zielonych wygrał drugą turę wyborów na burmistrza Monachium, zdobywając 56,4 proc. głosów i pokonując wieloletniego włodarza miasta, Dietera Reitera z SPD. To przełom – po raz pierwszy w historii bawarskiej stolicy urząd obejmuje polityk Zielonych i jednocześnie pierwszy otwarcie homoseksualny burmistrz miasta.

Pocałunek, który obiegł świat

Na wieczorze wyborczym w monachijskiej Muffathalle Krause nie krył emocji. Gdy ogłoszono wyniki, podszedł do swojego partnera – a właściwie narzeczonego – Sebastiana Müllera i pocałował go na oczach kamer.

W Polsce taki gest natychmiast wywołałby polityczną burzę, ale w Niemczech reakcje były zupełnie inne:

media pisały o „historycznym momencie dla społeczności LGBTQ+”,

politycy gratulowali otwartości i odwagi,

mieszkańcy Monachium komentowali, że „to normalne, że ludzie okazują sobie uczucia”.

Kim jest Dominik Krause?

To nie jest polityk znikąd. Krause ma ponad 10 lat doświadczenia w monachijskiej radzie miasta, a w 2023 roku został drugim burmistrzem – jednym z najmłodszych w historii.

Najważniejsze fakty:

35 lat, z wykształcenia fizyk.

W radzie miasta od 2014 roku.

W Zielonych od 2014 r., związany z organizacją „Munich is Colourful”.

Stawia na: tanie mieszkania, transformację transportową, ochronę klimatu, cyfryzację i politykę społeczną.

Miłość od szkoły tańca

Historia jego związku z Sebastianem Müllerem jest jak gotowy scenariusz filmowy.

poznali się w 2007 roku w szkole tańca,

od lat mieszkają razem w monachijskiej dzielnicy Giesing,

zaręczyli się w 2024 roku,

często pojawiają się razem na miejskich wydarzeniach i galach.

Co oznacza jego wybór dla Monachium?

Krause zapowiada „nowy początek” i modernizację miasta. W pierwszych wypowiedziach po zwycięstwie podkreślił, że chce Monachium:

bardziej otwartego,

bardziej zielonego,

bardziej przystępnego cenowo dla mieszkańców.

Jego zwycięstwo to także symboliczny koniec dominacji SPD, która rządziła miastem niemal nieprzerwanie od 1948 roku.

Niemcy przyjmują to spokojnie. Polska – raczej nie

W Niemczech publiczny pocałunek nowego burmistrza z partnerem został odebrany jako naturalny element świętowania. W Polsce podobna scena natychmiast stałaby się paliwem dla politycznych sporów, debat o „obyczajowości” i medialnych nagłówków.

W Monachium? To po prostu kolejny dowód na to, że miasto chce być nowoczesne, otwarte i różnorodne – dokładnie takie, jakie Krause obiecuje prowadzić przez najbliższe lata.

