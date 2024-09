O tej powodzi mówi się bardzo mało! "Nasze dzieci płaczą z głodu, chowamy się pod drzewem"

Szokujące relacje ocalałych w powodzi w Afryce. Dzieci umierają z głodu na oczach rodziców, woda zabrała wszystko

Wielka powódź w Polsce wywołała ogromne współczucie i chęć pomocy u wielu osób. Trwają zbiórki darów i pieniędzy dla powodzian, zgłaszają się np. psychologowie, którzy chcą świadczyć nieodpłatną pomoc. Tymczasem daleko od nas mieszkają ludzie, którzy zmagają się teraz z identycznym kataklizmem, ale na niemal żadną pomoc liczyć nie mogą i są praktycznie pozostawieni samym sobie. Jak pisze "Deutsche Welle", ogromne powodzie nawiedziły teraz nie tylko Polskę i inne kraje w Europie, ale też zachodnią i środkową Afrykę. Miliony ludzi musiało opuścić swoje domy, co najmniej setki zginęły. Ludzie, którzy już wcześniej nie mieli niemal nic i walczyli o przetrwanie, teraz koczują pod drzewami, bo woda zabrała im resztki dobytku. Często patrzą bezsilnie na to, jak ich dzieci umierają z głodu. „Cierpimy, nie mogliśmy niczego zjeść przez ostatnie trzy dni. Nie mamy gdzie mieszkać, ponieważ powódź zmyła cały nasz dobytek. Nasze dzieci płaczą z głodu” - powiedziała w rozmowie z DW ” Maryamu Daniel z Nigerii, której rodzina z braku dachu nad głową schroniła się pod drzewem. W Nigerii pękła tama, podobnie jak u nas w Stroniu Śląskim, zalewając 200 tysięcy osób.

„Kiedy woda nas zalała, o zmroku, posadziłem moje dzieci i wnuki na dachu domu. Nie miałem czasu zabrać żadnych rzeczy"

„Nie ma nawet systemu odprowadzającego wodę. Każdego roku to samo cierpienie, ale władze się tym nie przejmują" - dodał Aaron Madjadoum z Czadu. W tym kraju nie było nawet tamy, bo na jej budowę podobno zabrakło pieniędzy. "Straciliśmy wszystkie nasze rzeczy. Woda sięgała nam do piersi. Dzieci prawie utonęły" - opowiada z kolei Zouley Adamou z Nigru. "Woda zmyła kilka worków sorgo i ryżu. Moja rodzina i ja naprawdę potrzebujemy pomocy" - dodaje. „Kiedy woda nas zalała, o zmroku, posadziłem moje dzieci i wnuki na dachu domu. Trzymałem stopy najmniejszych z nich aż do wczesnego ranka. Nie miałem czasu zabrać żadnych rzeczy. Nagle woda zabrała wszystko, straciłem wszystko, absolutnie wszystko” - to relacja dla "DW" kolejnego powodzianina z Afryki, Boubacara, z zawodu kierowcy, pochodzącego z Mali.

In addition to crises and conflicts, Central and West Africa is hit by severe flooding, which exacerbates the vulnerability of populations. NRC is urgently calling for increased international support to provide relief to the most vulnerable.https://t.co/KJI3RsDLzM pic.twitter.com/TyNwQDtecx— NRC Central and West Africa (@NRC_CWA) September 16, 2024

