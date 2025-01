Obama ma romans z Jennifer Aniston?! Te plotki szokują

Wracają szokujące plotki o Baracku Obamie. Złośliwcy twierdzą, że był prezydent się rozwodzi i romansuje z Jennifer Aniston

Od tygodni, jeśli nie miesięcy po świecie niosą się sensacyjne plotki. Podobno zbliża się kres 33-letniego małżeństwa Michelle Obamy (61 l.) i Baracka Obamy (64 l.)! Pogłoski zaczęły narastać podczas przygotowań do inauguracji prezydentury Donalda Trumpa. Michelle Obama nie ukrywała, że nie zamierza uczestniczyć w uroczystościach, podczas gdy jej mąż ma taki zamiar - i faktycznie, podczas zaprzysiężenia żony Obamy nigdzie nie było widać, choć George W. Bush i Bill Clinton przybyli tam z żonami. Do tego była pierwsza dama nie pojawiła się na pogrzebie Jimmy'ego Cartera 9 stycznia. To wszystko stało się pretekstem do drążenia tematu przez amerykańskich dziennikarzy. "Słyszałam plotkę, że Obamowie biorą rozwód, od szanowanych ludzi. Nie mówię o TMZ. Nie mówię o Perezie Hiltonie... Mówię o bardzo poważnych dziennikarzach, którzy mówią mi, że słyszą, że plotki o rozwodzie Obamy są prawdziwe" - zapewniała Meghan McCain w podcaście Tary Palmieri. Prowadząca dodała: "Słyszeliśmy to od dawna, ja właśnie dowiedziałam się, że oni mają osobne życia". Teraz wraca jeszcze inna, szokująca plotka!

Jennifer Aniston już raz dementowała plotki o romansie z Obamą

Jak przypomina "Daily Mail", Barack Obama w powtarzanych szeptem plotkach łączony jest już od zeszłego roku z... Jennifer Aniston (55 l.). Sprawa trafiła swojego czasu na łamy co bardziej kosmicznych amerykańskich tabloidów, potem o niej zapomniano, teraz wróciła z nową siłą. Zwłaszcza, że były prezydent Stanów Zjednoczonych widziany był bez żony także w nowej, eleganckiej restauracji w Waszyngtonie. Może to była tajemna randka w jakiejś VIP-owskiej loży? Prowadzący popularnego podcastu "Who? Weekly" podają teraz, że Obamę z Aniston łączy romans. Podczas gdy Obama nie odniósł się do pogłosek, zrobiła to jesienią zeszłego roku aktorka. Gwiazda "Przyjaciół" została zapytana o szokujące pogłoski wprost podczas wizyty w "Jimmy Kimmel Live!". „Nie, to jest absolutnie nieprawda... To jest nieprawda" - zapewniała emocjonalnie Jennifer Aniston. „Więc prawda o Jen i Baracku jest taka, że nie ma prawdy?” - drążył temat prowadzący. „Nie ma prawdy. Spotkałam go [Obamę] raz. Znam [jego żonę] Michelle lepiej niż jego” - przysięgała gwiazda "Przyjaciół".

Kim jest Jennifer Aniston? Serial "Przyjaciele" i burzliwe życie miłosne

Jennifer Aniston zyskała sławę głównie dzięki roli Rachel Green w "Przyjaciołach", grała też w wielu pełnometrażowych filmach, głównie komediach romantycznych. Jest singielką, jej byli mężowie to Justin Theroux (od 2015 do 2017) i Brad Pitt (od 2000 do 2005). Ten drugi porzucił ją dla poznanej na planie filmu "Pan i pani Smith" Angeliny Jolie i był z nią w związku przez kilkanaście lat. Mają szóstkę dzieci, wzięli ślub w 2014 roku. Angelina złożyła pozew rozwodowy w 2016 roku po dwóch latach małżeństwa i dwunastu latach, które minęły, odkąd poznała Pitta na planie filmu "Pan i pani Smith". Jennifer Aniston od dłuższego czasu nie jest łączona przez media z żadnym mężczyzną. Oczywiście nie licząc Baracka Obamy.

DEVELOPING: Former President Barack Obama was seen at a Washington, D.C., restaurant alone this week, amid unfounded rumors of a potential romance with actress Jennifer Aniston. Do you think the rumors are true? pic.twitter.com/rrjApZOlF8— Resist the Mainstream (@ResisttheMS) January 24, 2025

