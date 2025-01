Trump będzie wyprowadzał wojska z Europy? Padła nazwa kraju NATO

Donald Trump może zmniejszyć amerykańską obecność wojskową tych krajach NATO, które wydają za mało na obronność. Analityk podał nazwę państwa

"Zamierzam zwrócić się do wszystkich krajów NATO o zwiększenie wydatków na obronność do 5 proc. PKB, co powinno było stać się lata temu" - powiedział Donald Trump, kiedy połączył się z Davos podczas Światowego Forum Ekonomicznego. Jak pamiętamy, jeszcze na długo przed wyborami prezydenckimi w USA mówił wręcz, że pozwoliłby Putinowi "by robił, co do cholery chce" z tymi, którzy będą migać się od wydatków. Słowa te odbiły się szerokim echem. Czy Trump faktycznie porzuciłby kraje NATO, które nie dokładają się wystarczająco do budżetu Sojuszu? Nowy prezydent USA może zmniejszyć amerykańską obecność wojskową w tych krajach NATO, które jego zdaniem nie wydają wystarczająco wiele na obronność - powiedział w rozmowie z PAP Artur Kacprzyk, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM). Wymienił Hiszpanię, gdzie Amerykanie mają bazy lotniczą i morską. "Presja Trumpa na zwiększenie budżetów wojskowych przez członków NATO może objąć groźby redukcji obecności wojskowej USA w państwach, które nie wypełniają swoich zobowiązań, takich jak Hiszpania" – powiedział analityk. Jak dodał, będzie to koniec końców niekorzystne dla bezpieczeństwa całego NATO.

Wydatki państw NATO na obronność. Polska na pierwszym miejscu listy, Hiszpania na ostatnim

Które państwa NATO wydają najmniejszy odsetek swojego PKB na militarne cele? Spojrzeliśmy na dane na 2024 rok z tabeli na stronach internetowych Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wygląda na to, że co najmniej osiem państw może poczuć się niepewnie za czasów Trumpa. Wspomniana Hiszpania teraz wydaje na obronność najmniejszy odsetek PKB, bo tylko 1,28 proc. Niedawno zresztą jej premier Pedro Sanchez deklarował determinację do osiągnięcia poziomu 2 proc. PKB. Słowenia i Luksemburg wydają po 1,29 proc., Belgia 1,3 proc, Kanada 1,37 proc., Włochy 1,49 proc., Portugalia 1,55 pros., Chorwacja 1,81 proc. Te państwa są poniżej granicy wydatków 2 proc. PKB, co obecnie jest formalnym celem w NATO dla poszczególnych krajów. A kto wydaje najwięcej? Polska! W 2024 roku według tych danych wydaliśmy 4,12 proc. PKB na obronność. Kolejne miejsca na tej liście zajmują Estonia (3,43 proc.) i USA (3,38 proc.). Oczywiście jest tu mowa o odsetkach PKB, nie o wysokości kwot. Amerykańskie 3,38 proc. to o wiele więcej, niż nasze 4,12 proc. Wygląda na to, że Trump pod tym wzgledem akurat do nas nie będzie miał zastrzeżeń.

23 out of 32 NATO members now meet the 2% guideline on defense spending. Per this article, Trump would (maybe) not enforce Article V as properly understood to militarily defend Croatia, Portugal, Italy, Canada, Belgium, Luxembourg, Slovenia or Spain if any came under attack. pic.twitter.com/tutHgwBGE2— Michael Weiss (@michaeldweiss) July 3, 2024

