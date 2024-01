Obciął głowę ojcu i pokazał ją w internecie! "Trzeba obalić rząd"

32-latek zamordował ojca i pokazywał w internecie jego odciętą głowę. Mówił, że jest Mesjaszem i walczy z Szatanem, który chce upadku Ameryki

"Jest wielu, którzy uważają, że jestem Mesjaszem. Ale zostałem zdradzony przez FBI. Szatan chce upadku Ameryki, aby móc wypełnić swój światowy plan". Takie słowa padły w przemowie, którą wygłosił Justin Mohn (32 l.) z Pensylwanii w internecie. Niepozorny młody mężczyzna zamieścił na YouTube nakręcony przez siebie film, w którym ogłosił, że trzeba obalić władze USA i pokazał światu odciętą głowę własnego ojca, którego zamordował. Ofiara zginęła, bo była państwowym urzędnikiem. "To głowa Mike'a Mohna, pracownika federalnego z ponad 20-letnim stażem i mojego ojca. Teraz przebywa w piekle na zawsze jako zdrajca swojego kraju" - mówił zabójca, pokazując zakrwawioną głowę 68-latka umieszczoną w torbie. 32-latek wezwał wszystkich Amerykanów, by obalili rząd Joego Bidena i też mordowali swoich członków rodziny, jeśli pracują dla tego rządu. "Przemoc jest jedynym rozwiązaniem" - stwierdził Justin Mohn.

32-latek obiecywał 10 milionów dolarów nagrody dla tych, którzy też zabiją swoich członków rodziny. Szaleniec aresztowany

Jako grzechy obecnej administracji wymienił za wysokie podatki, zbyt łagodną politykę migracyjną i wpuszczanie do szkół "zwolenników ideologii gender". Uznał, że rozwiązaniem tej kwestii jest wymordowanie wszystkich urzędników przez ich rodziny. Szaleniec został aresztowany po paru godzinach i zapewne nigdy nie wyjdzie z więzienia. O sprawcy wiadomo, że procesował się z władzami USA, ponieważ nie mógł znaleźć pracy i obwiniał je o to, że przyznano mu pożyczkę studencką, co jego zdaniem sprawiło, że był... zbyt wykształcony. Żądał odszkodowania w wysokości 10 milionów dolarów, ale oczywiście go nie dostał. W filmie mówił, że dokładnie tyle przeznaczy na nagrody za zabijanie urzędników federalnych. Mieszkał z rodzicami i dorosłym rodzeństwem w ładnym domu, miał dziewczynę. Nie jest jasne, gdzie byli inni członkowie rodziny Mohna w chwili zbrodni. Film był w sieci przez sześć godzin, zanim został skasowany ze względu na drastyczność.

🇺🇸 | ATENCIÓN🚨 ⚠️🚨 Advertencia: se recomienda discreción del espectador ⚠️🚨Este es el video donde se ve el momento en el que Justin Mohn muestra la cabeza de su padre decapitado por el mismo. El hecho habría ocurrido en Levittown, Pensilvania. El video dura 14 minutos, y… pic.twitter.com/DB0vZHJaJm— Batalla Cultural News (@BCN_Plus) January 31, 2024

Paweł O. odciął siostrze głowę. 27-latek do wszystkiego się przyznał