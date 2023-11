Ukradł sprzęt ratujący życie i chciał go sprzedać w lombardzie. „Nie pamięta wszystkiego, co zrobił”

Wstrząsający mord w Górze Kalwarii. Dźgał go nożem, ofiara zmarła po skoku z okna. Jest przełom w sprawie!

Szumsk. Rodzinny dramat w domu. Brat zabił siostrę. Odciął jej głowę dwoma nożami

We wtorek, 14 listopada Ewa K. miała wolne. Jej dzieci były w szkole, a kobieta sprzątała dom. Tego dnia odwiedził ją jej brat. Nie spodziewała się tego, że zostanie brutalnie przez niego zamordowana.

27-letni Paweł O. wszedł do mieszkania i po krótkiej wymianie zdań z siostrą wpadł w szał. Wyciągnął dwa noże i ze wściekłością wbił je w szyje swojej siostry. Czynność powtórzył kilkukrotnie. Na koniec - jak nieoficjalnie dowiedział się reporter „Super Expressu” - odciął kobiecie głowę i odstawił ją na stół. Po tym zabrał samochód zamordowanej i uciekł do Olsztyna, jak zeznał – „chciał rozpocząć nowe życie”.

– On działał z premedytacją. Chciał, żeby jej córeczki znalazły matkę z głową na stole – mówi znajoma zamordowanej Ewy.

I jak zaplanował tak się stało. Dziewczynki, kiedy wróciły ze szkoły, znalazły swoją zamordowaną mamusię bez głowy.

– Szczęście w nieszczęściu, że ciało Ewy znalazła starsza córka, a nie ta młodsza, co ma 10 lat. Ten widok byłby dla niej nie do zniesienia – mówi sąsiadka.

Paweł O., trafił do celi. Jego konwój wyglądał jak na bestię przystało. Pilnowało go kilkunastu policjantów. On sam był w specjalnym pasie bezpieczeństwa ze spętanymi rękoma i nogami. Na głowie miał kask.

Paweł O. przyznał się do zarzucanych czynów i złożył drastyczne w swoich okolicznościach wyjaśnienia. Jeśli chodzi o motyw działania podejrzanego, były to zaszłości rodzinne, ale obiektywnie rzecz biorąc, o wyjątkowo nieistotnym charakterze. – Już teraz rysuje się oczywistość zasięgnięcia opinii biegłych lekarzy psychiatrów – informuje prokurator rejonowy w Mławie, Marcin Bagiński.

W najbliższym tygodniu, po sekcji zwłok, która została wyznaczona na poniedziałek (20 listopada) w Zakładzie Medycyny Sądowej w Warszawie, odbędzie się pogrzeb zamordowanej bestialsko Ewy K.

Córeczki, które są w ogromnej traumie, są już pod opieką najbliższej rodziny. Nie trafią do domu dziecka, tylko do cioci, która mieszka w Olsztynie. Dwa miesiące wcześniej dziewczynki chowały swojego tatę, który nagle zmarł na udar.

Paweł O. odciął siostrze głowę. 27-latek do wszystkiego się przyznał Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.