Dzieci znalazły zamordowaną mamusię. Bestia pod specjalną ochroną

Szumsk. Zabił siostrę i odciął jej głowę. Bestia trafiła do aresztu

Brat zabił swoją siostrę. Ta rodzinna tragedia wstrząsnęła wszystkimi mieszkańcami malutkiej miejscowości pod Mławą. Paweł O. z zimną krwią zaatakował swoją starszą siostrę. Morderstwo, którego dokonał, dokładnie zaplanował. Wcześniej wyczyścił wszystkie konta w mediach społecznościowych i udał się do Ewy K. († 45 l.), kiedy była sama w domu. Jej dzieci były w tym czasie w szkole. Zabrał ze sobą dwa noże. Po awanturze najpierw zadał jej wiele ciosów, a na końcu odciął głowę.

– Przyznał się i użył dwóch noży. Uciekł z miejsca po zabójstwie. Usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, do czego się przyznał. Prokurator złożył wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego do sądu w Mławie – dodał Bagiński.

Córkami zamordowanej Ewy K. zajmie się ciocia. Ojciec dziewczynek zmarł dwa miesiące temu

Po dokonanym zabójstwie, brat Ewy K., 27-letni Paweł O., trafił do aresztu. Doprowadzenie odbyło się w specjalnych okolicznościach. Tak, jak na bestię przystało. Mężczyzna był konwojowany przez kilkunastu policjantów w specjalnym pasie bezpieczeństwa ze spętanymi rękami i nogami. Na głowie miał kask.

Z tego, co udało nam się ustalić, córkami kobiety zajmie się ciotka dziewczynek. Kobieta mieszka w Olsztynie. – Dziadkowie nie wezmą dziewczynek, bo dziadek leżący, babcia schorowana, wujek na głowie ma gospodarkę, reszta albo za granicą, albo w Polsce. Została ta siostra co w Olsztynie mieszka, ona się zaopiekuje – mówi nam sąsiadka, która nie może uwierzyć w to, co się wydarzyło w Szumsku.

