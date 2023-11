Obciął głowę swojej babci! Potem uciekł, głowę zabrał ze sobą

i Autor: Facebook Odciął głowę swojej babci! Potem uciekł, głowę zabrał ze sobą

Horror!

Krwawy koszmar w Kalifornii! 24-letni mężczyzna wyszedł z więzienia, gdzie odsiadywał wyrok za rozboje i poszedł prosto do swojej babci. Czemu zabił - i to makabryczny sposób? To pozostaje zagadką. Luis Gustavo Aroyo-Lopez odrąbał kobiecie głowę, a potem z nią uciekł! Jak się okazało, zwyrodnialec niedługo cieszył się odzyskaną wolnością...