Ogromny mandat dla Katy Perry! Wszystko przez jedną rzecz

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-08-19 22:00

Wiła się w bikini w zakazanym miejscu i spotkała ją kara! Katy Perry (40 l.) stała się bohaterką skandalu w Hiszpanii. Chciała nakręcić urokliwy teledysk do piosenki "Lifetimes" w pięknych okolicznościach przyrody, ale zrobiła to na małej, bezludnej wyspie S’Espalmador, gdzie znajduje się obszar będący pod ochroną. Afera wybuchła rok temu, teraz zapadł wyrok.

Katy Perry ukarana słonym mandatem za kręcenie teledysku w obszarze chronionym w Hiszpanii

Katy Perry złamała prawo podczas kręcenia teledysku, stała się bohaterką skandalu, a teraz poniosła karę. Chodzi o klip do singla Katy Perry „Lifetimes”. Był on kręcony w rejonach należących do Hiszpanii wysp Ibiza i Formentera, ale także na małej, bezludnej wyspie S’Espalmador. Tymczasem wydmy na tej wyspie to obszar będący pod ochroną. Nie można tam niczego deptać, nie wspominając o ściąganiu całych ekip filmowych. Rok temu o wszystkim dowiedział się departament ochrony środowiska Balearów. Jak się okazało, firma produkcyjna WeOwnTheCity, która kręciła teledysk Katy Perry, nie uzyskała pozwolenia na filmowanie w tym miejscu. Według Ministerstwa Rolnictwa, Rybołówstwa i Środowiska Naturalnego ekipa weszła na teren ogrodzony linami w celu ochrony szczególnie cennych siedlisk. Katy Perry i jej filmowcami zajęła się policja. Teraz Europa Press podała, że piosenkarka musi zapłacić aż 6 tysięcy euro mandatu, a więc ponad 25,5 tysiąca złotych! Dla niej to na pewno grosze, ale najadła się wstydu i naraziła wielu fanom.

ZOBACZ TEŻ: Szok! Były premier spotyka się z Katy Perry. Przyłapani na randce

Katy Perry. Kariera, największe hity, mężowie i narzeczeni, dzieci

Katy Perry zdobyła popularność albumem "One of the Boys" w 2008 roku. To właśnie na tej płycie znalazły się takie hity, jak "I Kissed a Girl" i "Hot n Cold". W 2010 roku wydała płytę "Teenage Dream" z hitami "California Gurls", "Teenage Dream", "Last Friday Night". W 2013 roku ukazało się "Prism" z przebojami "Roar" czy "Dark Horse". W latach 2010-2012 Katy Perry była żoną brytyjskiego aktora Russella Branda. W 2015 roku zaczęła spotykać się z innym brytyjskim aktorem, Orlando Bloomem. Para zaręczyła się w 2019 roku. Mają jedno dziecko, córkę Daisy Dove (5 l.). W lipcu 2025 roku ogłosili rozstanie i zerwanie zaręczyn. Katy Perry była potem widziana na randce z... byłym premierem Kanady Justinem Trudeau.

Super Express Google News
Sonda
Lubisz Katy Perry?
Ile wiesz o Katy Perry?
Pytanie 1 z 8
W którym roku Katy przyszła na świat?
Te hity kończą w tym roku 10 lat! Rihanna, Adele, Katy Perry i inni
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KATY PERRY
HISZPANIA
MANDAT