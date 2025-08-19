Ogromny mandat dla Katy Perry! Wszystko przez jedną rzecz

Katy Perry ukarana słonym mandatem za kręcenie teledysku w obszarze chronionym w Hiszpanii

Katy Perry złamała prawo podczas kręcenia teledysku, stała się bohaterką skandalu, a teraz poniosła karę. Chodzi o klip do singla Katy Perry „Lifetimes”. Był on kręcony w rejonach należących do Hiszpanii wysp Ibiza i Formentera, ale także na małej, bezludnej wyspie S’Espalmador. Tymczasem wydmy na tej wyspie to obszar będący pod ochroną. Nie można tam niczego deptać, nie wspominając o ściąganiu całych ekip filmowych. Rok temu o wszystkim dowiedział się departament ochrony środowiska Balearów. Jak się okazało, firma produkcyjna WeOwnTheCity, która kręciła teledysk Katy Perry, nie uzyskała pozwolenia na filmowanie w tym miejscu. Według Ministerstwa Rolnictwa, Rybołówstwa i Środowiska Naturalnego ekipa weszła na teren ogrodzony linami w celu ochrony szczególnie cennych siedlisk. Katy Perry i jej filmowcami zajęła się policja. Teraz Europa Press podała, że piosenkarka musi zapłacić aż 6 tysięcy euro mandatu, a więc ponad 25,5 tysiąca złotych! Dla niej to na pewno grosze, ale najadła się wstydu i naraziła wielu fanom.

Katy Perry. Kariera, największe hity, mężowie i narzeczeni, dzieci

Katy Perry zdobyła popularność albumem "One of the Boys" w 2008 roku. To właśnie na tej płycie znalazły się takie hity, jak "I Kissed a Girl" i "Hot n Cold". W 2010 roku wydała płytę "Teenage Dream" z hitami "California Gurls", "Teenage Dream", "Last Friday Night". W 2013 roku ukazało się "Prism" z przebojami "Roar" czy "Dark Horse". W latach 2010-2012 Katy Perry była żoną brytyjskiego aktora Russella Branda. W 2015 roku zaczęła spotykać się z innym brytyjskim aktorem, Orlando Bloomem. Para zaręczyła się w 2019 roku. Mają jedno dziecko, córkę Daisy Dove (5 l.). W lipcu 2025 roku ogłosili rozstanie i zerwanie zaręczyn. Katy Perry była potem widziana na randce z... byłym premierem Kanady Justinem Trudeau.

