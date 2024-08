Szok! Policja ściga Katy Perry w bikini. Te zdjęcia wywołały skandal

Katy Perry ma kłopoty! Piosenkarka może odpowiedzieć za niszczenie przyrody. Kręciła teledysk na chronionych wydmach w Hiszpanii

Miał być urokliwy teledysk w pięknych okolicznościach przyrody, a jest wielki skandal na całą Hiszpanię. Choć aż trudno w to uwierzyć, to piękna Katy Perry w skąpym bikini jest ścigana przez policję i hiszpański rząd! Amerykańska gwiazda podobno dopuściła się przestępstwa podczas kręcenia swojego najnowszego teledysku. Kto by pomyślał, że uwielbiana celebrytka stanie się bohaterką takiego skandalu? Chodzi o klip do nowego singla Katy Perry „Lifetimes”. Był on kręcony w rejonach należących do Hiszpanii wysp Ibiza i Formentera, ale prawdopodobnie także na małej, bezludnnej wyspie S’Espalmador, jak podała BBC. Tymczasem wydmy na tej wyspie to obszar będący pod ochroną. Nie można tam niczego deptać, nie wspominając o ściąganiu całych ekip filmowych. Jak twierdzi departament ochrony środowiska Balearów, firma produkcyjna WeOwnTheCity, która kręciła teledysk Katy Perry, nie uzyskała pozwolenia na filmowanie w tym miejscu. Teraz urzędnicy sprawdzają, czy wydmy uległy jakiemuś uszkodzeniu. Katy Perry jeszcze nie odniosła się do zarzutów, a tymczasem niektórzy fani w komentarzach nie szczędzą jej słów krytyki. Na pewno nie pomoże jej to w powrocie na scenę muzyczną. Piosenkarka wydała single „Woman’s World” i „Lifetimes” przed swoim mającym niedługo się ukazać siódmym albumem Perry „143”.

Katy Perry. Kariera, największe hity, mężowie i narzeczeni, dzieci

Katy Perry ma teraz 40 lat. Zdobyła popularność albumem "One of the Boys" w 2008 roku. To właśnie na tej płycie znalazły się takie hity, jak "I Kissed a Girl" i "Hot n Cold". W 2010 roku wydała płytę "Teenage Dream" z hitami "California Gurls", "Teenage Dream", "Last Friday Night". W 2013 roku ukazało się "Prism" z przebojami "Roar" czy "Dark Horse". W latach 2010-2012 Katy Perry była żoną brytyjskiego aktora Russella Branda. W 2016 roku zaczęła spotykać się z innym brytyjskim aktorem, Orlando Bloomem. Para zaręczyła się w 2019 roku. Mają jedno dziecko, córkę Daisy Dove (4 l.).

Spokesperson for Katy Perry’s label, Capitol Records, responds to reports the singer is under investigation over her “Lifetimes” music video for possible environmental damages: “The local video production company assured us that all necessary permits for the video were secured.… pic.twitter.com/iWVGdLQPe9— Buzzing Pop (@BuzzingPop) August 15, 2024

