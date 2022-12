Kryzys dopadł światową gwiazdę! Katy Perry dorabia w reklamie w TYM przebraniu! Musisz to zobaczyć

Katy Perry przebrała się za korzeń imbiru! To wszystko reklama napoju. Kryzys dopadł sławną piosenkarkę?

Czy ktoś z Was dorabiał kiedyś rozdając ulotki czy reklamując jakiś produkt w kostiumie telefonu komórkowego, banana, niedźwiedzia lub czegokolwiek innego? Wielki, niewygodny, zwłaszcza w upały potrafił dać się we znaki! Zdawałoby się, że gwiazdy nie muszą martwić się, że przyjdzie im sięgać po ten niełatwy kawałek chleba. Ale najwyraźniej kryzys ekonomiczny zmienił tę sytuację! Choć aż trudno w to uwierzyć, pewna światowa gwiazda z wielkim dorobkiem musi przebierać się w dziwny kostium i paradować w nim, by zarobić na swój kawałek chleba z kawiorem. Katy Perry zdumiała swoich fanów, reklamując pewien imbirowy napój produkowany w firmie, w której sama ma udziały. Piosenkarka musiała się nielicho narobić! Pewnie było jej niewygodnie w ogromnym kostiumie... korzenia imbiru! Katy Perry wyglądała trochę jak ludzik z reklamy Michelin. Zapewniała przy tym, że sama popija codziennie ów imbirowy eliksir. Kuszące?

Katy Perry. Kariera, największe hity, mężowie i narzeczeni, dzieci

Katy Perry ma teraz 38 lat. Zdobyła popularność albumem "One of the Boys" w 2008 roku. To właśnie na tej płycie znalazły się takie hity, jak "I Kissed a Girl" i "Hot n Cold". W 2010 roku wydała płytę "Teenage Dream" z hitami "California Gurls", "Teenage Dream", "Last Friday Night". W 2013 roku ukazało się "Prism" z przebojami "Roar" czy "Dark Horse". W latach 2010-2012 Katy Perry była żoną brytyjskiego aktora Russella Branda. W 2016 roku zaczęła spotykać się z innym brytyjskim aktorem, Orlando Bloomem. Para nzaręczyła się w 2019 roku. Mają jedno dziecko, córkę Daisy Dove (2 l.).

Katy Perry shares photos dressed as ginger. pic.twitter.com/ngSVTAA5LY— Pop Crave (@PopCrave) December 16, 2022

katy perry owned 2010 pic.twitter.com/tCwkysM7o2— popcultureangel (@lohanisgod) December 10, 2022

