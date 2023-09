Ogromny pożar na weselu! 114 osób nie żyje. Wstrząsające wideo pokazuje ostatnie chwile

To była rosyjska prowokacja? Włoskie myśliwce wzbiły się w powietrze. Przechwyciły niezidentyfikowane samoloty

To jeden z najbardziej tragicznych pożarów świata w ostatnich latach! Wciąż napływają nowe wieści z Iraku, w którym płomienie strawiły błyskawicznie salę weselną podczas uroczystości z udziałem setek gości. Dramat rozegrał się w miejscowości Hamdaniyah w północno-wschodniej części kraju, w częściowo autonomicznym regionie Kurdystanu. W ogromnej hali trwały wystawne uroczystości. Setki gości tańczyły i bawiły się, a punktem kulminacyjnym wesela był pokaz fajerwerków. To najprawdopodobniej właśnie one były bezpośrednią przyczyną pożaru. Ostatnie chwile zabawy przerwanej przez tragedię zostały uwiecznione na filmie, który miał być piękną pamiątką z dniu ślubu młodej pary. Na wstrząsającym wideo w pierwszej chwili widzimy tańczącą parę, panną młodą w długiej, białej sukni i pana młodego w garniturze. Nagle z sufitu zaczynają zlatywać płonące elementy dekoracji.

Nielegalne elementy łatwopalne użyte do wystroju sali prawdopodobną przyczyną tragedii

Ogień ogarnia salę, na ludzi spadają płonące fragmenty wystroju. Następne filmy kręcono już z zewnątrz budynku. Widzimy na nich cały dach sali weselnej ogarnięty płomieniami i dymem. Wstępne ustalenia mówią o 114 ofiarach śmiertelnych pożaru i co najmniej 150 osobach, które odniosły obrażenia. Ujawniono, co najprawdopodobniej stało się przyczyną tragedii. Otóż według służb powodem tak błyskawicznego rozprzestrzeniania się pożaru, który odciął wielu ludziom drogę ucieczki, było użycie nielegalnych w Iraku elementów dekoracyjnych na ścianach. Łatwopalne płytki z jakichś powodów były wszędzie w feralnej sali z powodu czyjegoś zaniedbania lub przekupienia. Trwa przeszukiwanie pogorzeliska, a liczba ofiar może wzrosnąć.

