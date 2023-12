Ojciec zabił żonę i czworo dzieci! Najmłodsze miało 9 miesięcy

Horror pod Paryżem. 33-latek podejrzany o zamordowanie żony i czwórki małych dzieci. Najmłodsza ofiara miała 9 miesięcy

Koszmarny mord popełniony w Boże Narodzenie! Tragedia rozegrała się we Francji, w pobliżu placu Adam-de-la-Halle w Seine-et-Marne w Meaux położonym na wschód od Paryża. 25 grudnia sąsiedzi zaniepokoili się brakiem jakichkolwiek wiadomości od kobiety mieszkającej z mężem i czwórką dzieci nieopodal. Jak opowiedzieli lokalnym mediom, zawsze dzwoniła rano, by porozmawiać. Kiedy zobaczyli, że na klamce i drzwiach wejściowych jest krew, zawiadomili policję. Funkcjonariusze weszli do mieszkania i zastali tam makabryczny widok. Wszędzie była krew. Kobieta i czwórka dzieci nie żyły, ojca i męża nigdzie nie było. Najmłodsze z dzieci miało dziewięć miesięcy, najstarsze dziesięć lat. Matka i dwie najstarsze córki, dziesięcioletnia i siedmioletnia, miały według The Sun bardzo wiele ran kłutych na całym ciele, zaś 4-letni chłopiec i 9-miesięczne niemowlę nie miały widocznych obrażeń i najprawdopodobniej zostały utopione albo uduszone.

33-letni podejrzany zatrzymany. Próbował uciekać z miejsca zbrodni

„Głównym podejrzanym jest trzydziestotrzyletni ojciec, którego znaleziono we wtorek w pobliskim domu po ucieczce” - przekazał prokurator Jean-Baptiste Bladier 26 grudnia rano. Mężczyznę zatrzymano w pobliskim Sevran po namierzeniu jego telefonu komórkowego. 33-latek był w domu swojego ojca. Nie jest jeszcze znany motyw zbrodni ani tożsamość ofiar. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że mężczyzna był znany policji.

Qu'elle repose en paix elle et ses enfants ... encore un feminicide.. Que justice soit faiteSincere condoleances a son entourage 🙏🏻🕊#Meaux pic.twitter.com/YQTccPugAn— Coucousousss (@coucousous93) December 26, 2023

‼️ MEURTRE A MEAUX "Scène de crime d'une très grande violence" où cinq cadavres, une mère de famille de 35 ans et ses enfants de 10 ans, 7 ans, 4 ans et 9 mois ont été découverts.👉 Le père soupçonné.Merci à #linfo24_7#Meurtre #Meaux pic.twitter.com/Pu2fU7oUzK— 🇫🇷 RN & Reconquete 🇫🇷🌿 (@behind_uuuuu) December 26, 2023

