Okradli kierowcę jeepa, chwilę później już nie żyli. Wstrząsające nagranie

Antalya. Wjechał samochodem w motocykl, którym uciekali złodzieje

Do wstrząsającego zdarzenia doszło w piątek, 10 listopada, w tureckiej Antalyi. Obywatel Ukrainy Dmytro C., siedział w swoim – zaparkowanym na poboczu jeepie – kiedy obok zatrzymał się motocykl, którym poruszało się dwóch mężczyzn. Jak się później okazało, byli to dwaj Azerowie Murat O. oraz Elnur B.

Nagle mężczyźni podeszli do auta, wybili szybę i sterroryzowali kierowcę bronią. Miał paść nawet strzał. Następnie zabrali z siedzenia torbę z pieniędzmi, w której znajdowało się 36 tys. euro, i odjechali.

Za daleko jednak nie uciekli. Kierowca jeepa ruszył autem za rabusiami, a następnie – po przejechaniu około 300 metrów - ze sporą szybkością wjechał w motocykl.

Skutki okazały się tragiczne. Obywatele Azerbejdżanu zginęli na miejscu, a kierowca z Ukrainy – choć odzyskał pieniądze - został zatrzymany.

Dramatyczne sceny nagrał uliczny monitoring. Dramatyczne video możecie zobaczyć poniżej.