Rodzina z Enoh zabita

Osiem ciał z ranami postrzałowymi, w tym pięcioro dzieci! Przerażająca zbrodnia w stanie Utah [ZDJĘCIA]

Osiem ciał z ranami postrzałowymi, z których pięć należało do dzieci, znaleziono w domu w mieście Enoh w stanie Utah. Do makabrycznego odkrycia doszło w środę, 4 stycznia, w budynku przy Albert Drive. Jak informują lokalne władze, ofiary to członkowie tej samej rodziny, ale nie ma już zagrożenia dla pozostałych 8 tys. mieszkańców Enoh. Sprawą zajęły się organy ścigania.