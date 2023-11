Osioł podbił serce Terminatora! Arnold Schwarzenegger zamieszkał z nim w domu!

Arnold Schwarzenegger zamieszkał z osiołkiem! Zwierzak imieniem Lulu chodzi wszędzie za Terminatorem

Kto by pomyślał, że Arnold Schwarzenegger (76 l.) na emeryturze zostanie szczęśliwym przyjacielem osiołka?! Filmowy twardziel nie miał ostatnio zbyt wesoło w domu, ale dzięki swojemu nietypowemu pupilowi wygląda naprawdę na zadowolonego. W ostatnich latach było bardzo głośno o rozwodzie Terminatora z żoną, w tle było 400 milionów dolarów do podziału. Maria Shriver (68 l.) zażądała rozwodu, gdy wyszło na jaw, że urodzony w 1997 roku Joseph, syn pomocy domowej Schwarzeneggerów, jest dzieckiem gwiazdora, którego połączył romans z własną sprzątaczką. Po tym wszystkim gwiazdor ma chyba dosyć randek i woli towarzystwo wesołych zwierzaków. Na Instagramie chwali się czasami swoim domowym zoo, w którym prym wiedzie osiołek Lulu. Jak informował "For Women First", Schwarzenegger jest też właścicielem „świnki o imieniu Schnelly, miniaturowego kucyka o imieniu Whiskey i czterech szczeniąt o imionach Cherry, Noodle, Dutch i Schnitzel”.

Osioł Terminatora został gwiazdą telewizji. Przerwał występ swojego pana, wywołał poruszenie w studiu

Osioł został właśnie gwiazdą telewizji i skradł całe show! Gwiazdor kina został zaproszony do udziału w programie „Manningcast”. Prowadzący połączyli się z Terminatorem przy pomocy łącza wideo. Pogawędkę przerwało pojawienie się osła, który wkroczył dziarsko w kadr, jadł coś z ręki Terminatora i ukradł całe show. Przed przerwą na reklamy zapowiedziano ponowne łączenie z Arnoldem, ale połączenia nie udało się wykonać... „Ten osioł zjadł całe Wi-Fi, mój Boże. Zjadł wszystkie przewody" - dowcipkował jeden z prowadzących.

Arnold Schwarzenegger is feeding a donkey on the ManningCast. pic.twitter.com/PRelwwNAoe— Ari Meirov (@MySportsUpdate) November 7, 2023

