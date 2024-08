Oto nowy najstarszy człowiek świata! 116-latka skacze po górach jak kozica

Nowy najstarszy człowiek świata to teraz 116-letnia Tomiko Itooka z Japonii. Dziarska babcia słynie z górskich wędrówek

Oto nowy najstarszy człowiek świata! Teraz to Tomiko Itooka (116 l.) z Japonii. 20 sierpnia ogłoszono, że zmarła poprzednia rekordzistka, 117-latka z Hiszpanii. Śmierć 117-letniej Marii Branyas Morera automatycznie uczyniła z Japonki nową najstarszą osobę na świecie. Kim jest Tomiko Itooka? To bardzo nietuzinkowa postać. Mimo swojego bardzo sędziwego wieku Japonka lubi... chodzić po górach. Interesowała się tym przez dziesięciolecia i zdobyła takie góry, jak Mt. Nijo i Mt. Ontake. Zrobiło się o niej głośno, kiedy wspięła się po długich, kamiennych stopniach świątyni Ashiya w wieku 100 lat nie używając żadnej laski.

Owdowiała w 1979 roku i od tamtej pory mieszkała i chodziła po górach samotnie. Przeżyła obie wojny światowe, chorowała w 2020 roku na Covid-19

Tomiko urodziła się w 1908 roku w mieście Osaka, miała dwoje rodzeństwa. Wyszła za mąż w wieku 20 lat, urodziła czwórkę dzieci. Pracowała w należącej do męża fabryce tekstyliów jako pracownik biurowy. Owdowiała w 1979 roku i od tamtej pory mieszkała i chodziła po górach samotnie. Przeżyła obie wojny światowe, w zeszłym roku walczyła o życie po ataku grypy i walkę tę wygrała. Oficjalnie najdłużej żyjącym człowiekiem na świecie była Francuzka Jeanne Calment, która zmarła w 1997 roku w wieku 122 lat i 164 dni. Pojawiają się od czasu do czasu doniesienia o pretendentach do pobicia tego rekordu, ale brak było dokumentów pozwalających potwierdzić prawdomówność tych osób i wpisać ich do Księgi Rekordów Guinnessa.

The Gerontology Research Group (GRG) is pleased to announce that Mrs. Tomiko Itooka of Ashiya, Hyogo Prefecture, Japan, born 23.05.1908, aged 116 years and 3 months, became the candidate for the GUINNESS WORLD RECORDS World’s Oldest Person title, following the passing of… pic.twitter.com/X5I38M8RCe— Wacław Jan Kroczek (@WaclawJan) August 20, 2024

New world's oldest living person is 116-year-old who loves to climb mountainshttps://t.co/xvqqjqonHI pic.twitter.com/BpdLBZCfN1— Daily Star (@dailystar) August 20, 2024

