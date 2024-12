i Autor: X/@salvosottile

Jest wideo!

Panika w cyrku! Lwy szalały tuż obok tłumu widzów

Przerażające sceny i panika w cyrku we Włoszech! Podczas przedstawienia oglądanego przez tłumy ludzi kilka lwów na arenie nagle zbuntowało się przeciwko treserowi! Mężczyzna rzucał w rozszalałe zwierzęta fragmentami dekoracji, drapieżniki uderzały w zaporę odgradzającą je od widzów. Ludzie uciekali! Co się stało i jak to się skończyło? Zobacz trzymające w napięciu wideo.