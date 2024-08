To mrozi krew w żyłach!

Ogromny niedźwiedź zaatakował tresera w cyrku. Horror na oczach setek dzieci

To nagranie rozeszło się po sieci w ekspresowym tempie. Dramatyczne sceny przedstawiają śmiertelnie groźny incydent, do którego doszło podczas występu cyrku w rosyjskim Bijsku. 200-kilogramowy niedźwiedź nagle zaatakował swojego tresera i przygwoździł go do ziemi. Wszystkiemu przypatrywały się setki widzów - w większości dzieci. Szok!