Niedźwiedź pomagał rannemu jeleniowi? Szokujące nagranie!

Szokujące nagranie ze Słowacji

To wideo wzbudza dużo emocji. Słowacki polityk, Filip Kuffa, opublikował na Facebooku nagranie z jego spotkania z jeleniem i niedźwiedziem. Mężczyzna jechał szosą w okolicy miejscowości Hriňová, położonej w Kotlinie Zwoleńskiej, gdy nagle zauważył leżące na drodze zwierzę. Okazało się, że to prawdopodobnie ranny jeleń. Wiele wskazuje na to, że zwierzę mogło zostać wcześniej potrącone przez auto. Jeleń żyje, rusza się, ale nie jest w stanie się podnieść i zejść z drogi. Wtedy do akcji wkracza niedźwiedź.

Niedźwiedź dobija rannego jelenia

Na nagraniu widać, jak podchodzi do rannego jelenia i początkowo mu się przygląda. Jest nawet moment, gdy wydaje się, że chce pomóc. Szybko jednak okazuje się, że prawa natury są nieubłagane. Niedźwiedź zaczyna gryźć jelenia, zwierzę próbuje się bronić, ale nie ma żadnych szans. Niedźwiedź ściąga go z drogi i przenosi na ośnieżone pobocze. Wygląda na to, że tym samym zapewnił sobie posiłek na najbliższe dni. Internauci natomiast zastanawiają się, dlaczego niedźwiedź nie zapadł w sen zimowy albo się z niego wybudził.

